Advertorial (P)

Cunoscut ca cel mai sanatos peste din lume, scrumbia de Dunare este unul dintre alimentele recomandate de specialistii in nutrititie pentru o nutritie echilibrata. Delicioasa scrumbie marinata se gaseste pe piata gata preparata conform retetelor traditionale din inima Dunarii, 100% bio, si are un important aport nutritiv. Condimentata doar cu piper negru boabe, coriandru, ienibahar si foi de dafin, pestele isi pastreaza savoarea autentica, iar rondelele sunt usor de asezonat la orice masa.

Descopera ce beneficii iti asigura consumul acestui preparat, pentru cine este recomandat si ce valori nutritive ascunde in spatele gustului. Afla unde gasesti produse din peste 100% naturale, care nu ascund nimic pe eticheta si te ajuta sa obtii – cu adevarat – mese echilibrate si sanatoase. Rasfata-te cu deliciile culinare pescaresti: iata cum!

Proprietatile antioxidante si antiinflamatoare ii asigura titlul de cel mai sanatos peste

Scrumbia contine proteine, calciu, fier, zinc, fosfor, seleniu, iod, potasiu, o gama larga de vitamine si grasimi sanatoase. Datorita continutului sau ridicat de acizi grasi Omega-3, are un impact pozitiv direct pentru organism, prevenind multiple afectiuni, in special pe cele cardiovasculare. Mai mult, seleniul contribuie activ la procesul natural de detoxifiere al organismului.

Totodata, prin aportul de calciu pe care il asigura, scrumbia mentine sanatatea oaselor. Un aspect interesant la consumul de scrumbie este faptul ca mineralele si vitaminele se gasesc in toata componenta pestelui, atat in carne, cat si in oase si in piele. Varianta marinata este, deci, ideala si chiar mai recomandata decat coacerea sau prepararea pe gratar. Specialistii recomanda in mod special consumul de scrumbie persoanelor predispuse la bolile de inima.

Consuma scrumbie minim de doua ori pe saptamana: deliciul sanatos al mesei

Preparata dupa reteta autentica din inima Deltei Dunarii, scrumbia marinata are un gust autentic si o savoare aparte, care o recomanda pentru un pranz delicios. Pestele se poate prepara si la cuptor sau afumat la rece, dar si la gratar, insa in topul preferintelor consumatorilor ramane optiunea marinarii. Nu necesita niciun efort in gatire, pentru ca se gaseste in comert 100% bio, si incanta papilele gustative si ale celor mai pretentiosi degustatori. Scrumbia de Dunare se gaseste in caserole mici, la o cantitate de 210 grame, ideala pentru o masa delicioasa. Consumul de minim doua ori pe saptamana, spun specialistii, regleaza nivelul trigliceridelor in sange, reduce riscul afectiunilor tiroidiene, imbunatateste vederea si puterea de concentrare si protejeaza sanatatea plamanilor. In plus, regleaza digestia si previne inflamatia.

Renumita scrumbie de Dunare afumata sau marinata de la Deltaica.ro

Produsele aflate sub marca Deltaica-Traditii sanatoase au la baza retete vechi de sute de ani si sunt 100% bio. Pestele este capturat responsabil, de comunitatile locale, iar prepararea lui se face cu un respect deosebit pentru gastronomie, cultura si traditie. Deltaica.ro reinvie savoarea gustului de altadata intr-un mod simplu, autentic si transparent.

Toate produsele care stau sub semnul acestui brand sunt sanatoase si delicioase si te trimit in povestile Deltei Dunarii si ale Marii Negre. Fie ca optezi pentru salata de icre, pentru scrumbie de Dunare afumata sau marinata, pentru batog, pastrama si cotlet de crap sau pentru sardelute, pentru macrou, rapane sau marinata lipoveneasca, gustul autentic este inconfundabil. Sunt acele produse care nu ascund nimic pe eticheta si care isi onoreaza promisiunea de a fi un deliciu culinar.



Date de contact:

Tel: 0729.995.529

E-mail: vanzari@deltaica.ro