Inundații versus incendii, ce e de preferat?

Iar îmi dau cu părerea, îmi pare rău. Greșeala a fost făcută cu vreo 15 ani în urmă, când am început colaborarea cu Ziarul de Iași. Atunci trebuia să fiu oprit din fașă. De-acum e prea târziu…

Părerea mea despre inundațiile ce au loc în zilele astea în România este următoarea: e fascinant! E fascinantă combinația dintre dezlănțuirea naturii, ghinion și prostia omenească.

Înțeleg nenorocirile produse în timpul unor furtuni, uragane, cicloane sau în timpul unor incendii de pădure, de vegetație. Pe acelea n-ai cum să le prevezi, nu ai cum să fugi de ele, să-ți muți casa, să-ți schimbi acoperișul cu unul mai puternic, e pur și simplu ghinion să te afli în calea lor. Dar viiturile de pe râurile de munte și nu numai – cum ar fi cele din zonele de șes, inundabile – alea ai cum să le prevezi. Și dacă e așa, de ce îți faci, frate român, casa în calea apelor? Crezi că dacă a fost secetă vreo 10-15 ani sau chiar mai mult, asta înseamnă că n-o să mai vină în veci apă pe unde a mai fost?

Eu n-am văzut să fie inundate casele construite la distanță rezonabilă de albia râurilor. Fie ea cea actuală, fie cea de acum 50 de ani. Când îți faci casă, te uiți la toate lucrurile astea, nu doar la proiect, la numărul camerelor și la culoarea tencuielii.

În copilărie, am asistat la multe viituri pe râul din satul bunicilor. Forța apei m-a impresionat de fiecare dată de parcă ar fi fost prima oară. Ceea ce cândva părea stabil, solid, în timpul dezlănțuirii urgiei devenea un fir de iarbă în bătaia vântului. Nimic nu se compară cu puterea naturii, mătură tot și lasă în urmă locul „curat”. De atunci am realizat cât de important este să stai departe de forța naturii, să încerci s-o prevezi cât de cât, să o conștientizezi.

Cred că fiecare dintre noi ar trebui să vadă pe viu o viitură a unui râu, nu doar pe telefon sau la televizor. E cu totul altceva când simți pe propria piele „suflul” „exploziei”, când auzi trosnetele copacilor care sunt rupți ca niște vreascuri și țipetele oamenilor panicați, când miroși apa dezlănțuită. E o experiență incredibilă și care nu poate să nu te marcheze. E mai ceva ca un film 5DX. După așa ceva, sigur n-ai să-ți mai faci casa aproape de albia unui râu.

Am campat acum câțiva ani pe malul Nerei, din Caraș-Severin, cu rulota. Am găsit un loc chiar pe malul apei, cu multă liniște, sălbatic. Nimeni și nimic nu ne deranja. Într-o noapte, însă, a început o furtună. Mi-am dat seama că exista pericolul ca râul să se umfle și să ne ia și pe noi cu tot cu mașină și rulotă. Așa că am trezit pe toată lumea (era în jur de 3 noaptea, când somnul e mai dulce), am strâns repede lucrurile – inclusiv mese, scaune și altele din jur – am cuplat rulota la mașină și am urcat cel mai apropiat deal cât de repede am putut.

Spre norocul nostru, râul nu s-a umflat atât de tare. În schimb, locul unde am oprit pentru relocare a fost la un pas de stâlpul lovit de trăsnet, la câteva minute după ce am ajuns noi. Ne-am speriat teribil, dar n-am pățit nimic. Fulgerul nu putea fi prevăzut, dar viitura, da.

Judecând astfel lucrurile, mă întreb: ce-a fost în capul oamenilor care s-au hotărât, la un moment dat, să-și construiască o casă cu „vedere” la râu, adică în imediata apropiere a acestuia? Cum poți muta o casă din calea apelor dacă vine furtuna? Casa nu e rulotă. Dar măcar în al doișpelea ceas, în timpul urgiei, când realizezi că mutarea nu este o opțiune, atunci când vezi că furtuna e mare, când auzi ploaia răpăind, când îți dai seama că e cam multă apă, ia-ți câteva bagaje la repezeală cu tine și urcă-te pe un deal, indiferent de oră, de moment, de stare. Fugi ca să rămâi în viață. Chiar dacă e o alarmă falsă, e de preferat să ai o noapte stricată, decât o viață întreagă, nu? Viitura nu vine ca fulgerul, îți dă ceva timp de gândire, de analiză a situației. Tunetele, fulgerele, ploaia torențială sunt semne mai mult decât clare că e posibil să fie inundații. Și ce faci? Rămâi în patul tău și te prefaci că dormi? Ori te rogi să nu vină potopul peste tine, ca în povestea lui Creangă cu drobul de sare?

Îmi pare rău s-o spun așa pe șleau, dar e prostie curată. Și, da, nenorocirile provocate de incendii sunt mai de înțeles decât cele provocate de inundații. Nu că le recomand, Doamne ferește, dar măcar implică mai mult ghinion decât prostie, ai o scuză credibilă în fața eternității.

Lucrurile nu stau cu mult diferit la nivel național. „Povestea” cu deficitul bugetar nu este cu nimic diferită față de construirea caselor pe malul râului, în bătaia apelor. Ani de zile, românii au crezut că nu va veni niciodată „viitura”, că pot cheltui bani la discreție cât poftesc, că viața e frumoasă la infinit fără a ține cont de nimic. Mulți chiar credeau că asta e starea naturală a lucrurilor… Se uitau pe cer, cerul era senin, natura părea că e prietenul lor, că nu va fi niciodată în stare de ceva rău, de vreo dezlănțuire ucigătoare. Majoritatea au devenit mofturoși, răsfățați, strâmbau din nas la orice, li s-a urât cu binele. Și, deodată, a venit o ploaie cu tunete și fulgere, iar peste noapte mai ia casa de unde nu-i. Mai ia găinile și porcul din coteț. Salariul, contul bancar, investițiile s-au evaporat. Nu mai ai nimic, totul a fost măturat de valul „Bolojan” care trebuia să vină la un moment dat.

Nu putea fi liniște și pace la infinit. Logic, statistic, oricum ai lua-o, la un moment dat ordinea se strică și o ia de la cap. Probabilitatea ca ceva rău să se întâmple crește odată cu trecere timpului, nu scade, și e o greșeală enormă să ignori acest lucru. Și suferi, pentru că nu ți-ai construit casa așa cum trebuia, că te-ai lăcomit, că ai fost prost, dar târziu, prea târziu.

Criza ce va veni în România nu este una artificială, nu e fake, nu e una indusă de politicieni, ci este un fenomen cât se poate de natural, ca o furtună ce nu putea fi evitată, iar valul venit de sus, din munte, va mătura pe mulți cu tot cu agoniseli. Vor scăpa doar cei cu casele pe deal.

