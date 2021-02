Investigaţie a Congresului SUA: Alimentele pentru bebeluşI, pline de materiale grele

Comisia a analizat mâncarea pentru bebeluşi fabricată de companiile Nurture, Hain Celestial Group, Beech-Nut Nutrition şi Gerber, divizie a Nestle, potrivit comisiei, care a adăugat că este ”extrem de îngrijorată că Walmart, Campbell Soup şi Sprout Organic Foods au refuzat să coopereze în cadrul investigaţiei.

Raportul afirmă că standardele interne ale companiilor ”permit un nivel ridicat periculos de metale grele toxice, că documentele au arătat că producătorii au vândut deseori mâncare care depăşea nivelurile respective şi cere autorităţilor de reglementare americane să stabilească niveluri maxime permise de metale grele toxice în mâncarea pentru bebeluşi şi testarea produselor finite pentru măsurarea metalelor grele, nu doar a ingredientelor.

Reprezentanta Raja Krishnamoorthi, o democrată care prezidează comisia care a publicat raportul, a declarat că a constatat că ”aceşti producători vând cu bună ştiinţă alimente pentru copii care conţin niveluri ridicate de metale grele toxice ... Este timpul să dezvoltăm standarde mult mai bune de dragul generaţiilor viitoare”. Un purtător de cuvânt al Administraţiei pentru Medicamente şi Alimente (FDA) a declarat că analizează raportul.

Agenţia a menţionat că elementele toxice sunt prezente în mediu şi intră în lanţul de alimente prin sol, apă sau aer. Deoarece acestea nu pot fi eliminate complet, obiectivul nostru este de a reduce expunerea la elemente toxice din alimente în cea mai mare măsură posibilă, a spus FDA.

Campbell a declarat într-un comunicay pe site-ul propriu că produsele sale sunt sigure şi a menţionat lipsa unui standard FDA actual pentru metalele grele din alimentele pentru copii. Compania a spus că a crezut că a fost ”un partener total” în cadrul investigaţiei Congresului.

Walmart a arătat că a transmis informaţii comisiei în februarie 2020 şi nu a mai primit întrebări. Compania solicită furnizorilor de produse sub marcă privată să respecte propriile specificaţii interne, ”ceea ce înseamnă pentru alimentele pentru bebeluşi şi copii mici că nivelurile trebuie să îndeplinească sau să scadă sub limitele stabilite de FDA”. Hain Celestial, care produce Earth’s Best, a declarat că nu a văzut raportul şi că nu a avut şansa să îl analizeze. Un reprezentant Gerber a spus că elementele în cauză apar în mod natural în solul şi apa în care sunt cultivate culturile şi a adăugat că este nevoie de mai mulţi paşi pentru a minimiza prezenţa lor”.

Raportul este critic şi în ceea ce priveşte administraţia fostului preşedinte Donald Trump, afirmând că ”a ignorat o prezentare secretă a industriei către autorităţile de reglementare federale, care a dezvăluit riscuri crescute de metale grele toxice în alimentele pentru copii”.

Raportul afirmă că ”în 100% din alimentele pentru copii Hain testate, nivelurile de arsenic anorganic au fost mai mari în alimentele finite pentru copii decât estima compania că ar fi, pe baza testării individuale a ingredientelor”. Acesta arată că, în august 2019, FDA a primit o prezentare secretă de la Hain, care afirma că ”politicile corporative de a testa numai ingrediente, nu şi produsele finite, subreprezintă nivelurile metalelor grele toxice din alimentele pentru copii”.

Raportul mai arată că FDA nu a luat nicio măsură nouă de răspuns. ”Până în prezent, alimentele pentru copii care conţin metale grele toxice nu poartă nicio etichetă sau avertisment pentru părinţi. Producătorii sunt liberi să testeze numai ingrediente sau, pentru marea majoritate a alimentelor pentru copii, să nu efectueze deloc teste ”, se arată în raport.

FDA a declarat că arsenicul anorganic, plumbul, cadmiul şi mercurul sunt periculoase, în special pentru sugari şi copii, se menţionează în raport. În luna august, FDA a finalizat recomandările către industrie, stabilind nivelul de acţiune la 100 de părţi pe miliard de arsenic anorganic în cerealele din orez pentru sugari. "Recunoaştem că există mai multe lucruri de făcut, dar FDA îşi reiterează angajamentul ferm de a reduce în continuare expunerea consumatorilor la elemente toxice şi alţi contaminanţi din alimente", a declarat joi FDA.