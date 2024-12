Investiție de 11,5 milioane de euro într-o fabrică de peleți, la Miroslava

Compania ieșeană Rodotex construiește o nouă fabrică în Iași, utilizând energie verde și reciclând 99,9% din materia primă pentru peleți. Investiția se ridică la 11,5 milioane de euro și se estimează că va fi gata în următorii doi ani. Fabrica va avea două linii de producție, cu o capacitate de prelucrare de 16-28 tone de peleți pe zi. Aceasta va fi cea de-a treia fabrică a Rodotex. Firma este specializată în producția de tipar, ambalaje și signalistică, activități care se desfășoară în două unități.

Se construiește o nouă fabrică în Iași, care promite sustenabilitate de aproape 100% ! Va folosi energia verde cu panouri fotovoltaice și va produce peleți din deșeuri reciclate. Întreaga investiție se ridică la 11,5 milioane de euro și va fi amplasată în parcul industrial I Miroslava, în apropierea Phinia (fostul Delphi). Proiectul aparține firmei ieșene Rodotex și a primit deja undă verde pentru construire. „Vom folosi energie verde cu panouri fotovoltaice și vom recicla 99,9% toată materia primă necesară peleților. Este un proiect în care credem foarte mult! Este o cerere uriașă în materie de peleți, ca alternativă de încălzire! Peleții pe care îi vom produce noi vor avea o rată de reciclare hârtie/carton și resturi lemnoase de 99,9%. Deci, noi nu vom fi producători de deșeuri. Noi vom recicla tot! ”, a explicat pentru Ziarul de Business, CEO-ul Rodotex, Claudia Dobrea.

Pentru această investiție, compania are la dispoziție un teren cu o suprafață de 6.000 de mp. Construcția va avea un regim de înălțime cu parter și un etaj, iar amprenta la sol va fi de 3.200 mp. Practic, vorbim de construirea unei hale de producție pentru reciclarea sau valorificarea deșeurilor nepericuloase din hârtie, carton, lemn prin producerea peleților destinați comercializării pentru utilizarea, în principal, drept combustibili, după cum mai precizează investitorul. „Eu ca tipografie și ca generator de deșeuri de hârtie și carton, am sute de tone pe an. Pentru că am cantități mari, am contract cu reciclatorii și îmi dau o sumă infimă de bani pe ele. Deci, alții dau bani ca să își recicleze hârtia și cartonul. Dar când vom face fabrica o să vă dăm noi bani! Am făcut calcule, ne-am uitat în piață și avem deja și un mare vânzător din România care ne vrea toată producția”, a mai spus CEO-ul Rodotex.

Se estimează că fabrica de peleți va produce în jur de 16-28 tone/zi

Conform proiectului, în hala de producție se are în vedere amplasarea a două linii tehnologice de producere a peleților din deșeuri de hârtie, carton și material lemnos. Acestea vor avea o capacitate de producție instalată de 1.000 kg/h/linie de producție, respectiv cca. 8-14 tone pe zi și undeva la 2.000-3.500 tone pe an, cifre raportate la un program de funcționare de 8 ore pe zi. Cât despre echipamentele necesare, în viitoarea fabrică își vor găsi loc și un tocător pentru deșeuri, o moară pentru pregătirea materiei prime, uscător pentru a reduce umiditatea materiei prime, presă de peleți, care va comprima materialul uscat, o instalație de răcire, sită vibrantă pentru eliminarea impurităților și un sistem de ambalare, pentru împachetarea peleților.

Fabrica de peleți din parcul industrial Miroslava ar urma să fie gata în următorii doi ani, după cum ne-au mai informat reprezentanții companiei Rodotex. Tot ei mai precizat, pentru Ziarul de Business, că valoarea investiției este de 11.500.000 de euro, adică undeva la 45,6 milioane de lei, însemnând construcția plus echipamentele, iar sursa de finanțare va fi sub forma unui credit bancar.

În documentația proiectului se arată și care sunt avantajele folosirii peleților drept combustibili ca sursă de încălzire a spațiilor. Pe de o parte, au o putere calorică relativ mare și reprezintă o alternativă fezabilă din punct de vedere economic la sistemele bazate pe consumul de electricitate, lemn, cărbune sau gaze naturale. În plus, peleții reprezintă o alternativă sustenabilă și ecologică la combustibilii fosili care sunt costisitori și mai puțin sustenabili.

Rodotex, prima tipografie din România independentă energetic

Fondată în 1998 de Florin și Claudia Dobrea, compania Rodotex a evoluat de la o agenție publicitară la o fabrică de tipar, ambalaje și signalistică. Acum este partener al celebrului brand Hilton și unicul furnizor din România, care produce signalistică pentru toate brandurile grupului american. Rodotex utilizează tehnologie de vârf, inclusiv utilaje cu inteligență artificială, pentru a optimiza producția. A devenit prima tipografie din România independentă energetic datorită unui proiect cu fonduri europene de aproximativ 2 milioane de euro, bani investiți în utilaje și într-un parc fotovoltaic instalat chiar pe acoperișul fabricii. Astfel, din consumatori au ajuns prosumatori și produc curent mai mult decât consumă. „ Timp de un an și jumătate nu am plătit un leu la curent. Acum am văzut facturi și de 3.000 de lei, și de 7.000 de lei, dar o companie, cu consumul nostru, plătește în jur de 20.000 de euro/lună. Și vorbim de utilaje multe, care consumă”, după cum ne explica CEO-ul Rodotex.

Firma ieșeană a câștigat încrederea a peste 600 de clienți, iar din portofoliul său fac parte nume cunoscute din industria hotelieră, IT, aeronautică, farmaceutică, alimentară, dar lista este cu mult mai lungă. Majoritatea clienților săi provin din România, dar compania face și export în Europa și în Republica Moldova.

Rodotex a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 2,2 milioane de euro, valoare care va crește până la sfârșitul anului, după cum estimează fondatorii companiei. Pe întregul grup, aceștia au pe statul de plată în jur de 50 de angajați.

