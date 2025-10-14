Investiție de 3,5 milioane de euro pe malul lacului Aroneanu: aparthotel cu parcări și spații comerciale. Când va fi gata?

Un aparthotel cu 35 de apartamente în regim hotelier, spații comerciale și parcări subterane și supraterane prinde contur în comuna Aroneanu, vizavi de lac. Este vorba despre ansamblul Roua Residence Moara de Vânt, estimat la 3,5 milioane de euro.

Un nou proiect imobiliar prinde contur în comuna Aroneanu, vizavi de lac, într-o zonă tot mai căutată de investitori. Imperia Imobiliare a deschis aici un șantier pentru construirea primului aparthotel din portofoliul său din Iași. Investiția va include spații comerciale la demisol și parter, 35 de apartamente în regim hotelier, precum și parcări amenajate atât în subteran, cât și suprateran.

Ansamblul propus, estimat la 3,5 milioane de euro, este realizat exclusiv din fonduri private, fără sprijin european, și aparține antreprenorilor Paul Avătăji și Constantin Gavrilă.

Potrivit panoului oficial de lucrări de pe șantier, proiectul poartă denumirea „Imobil cu spații de cazare și spații comerciale conform HCL 121/16.09.2024, amenajare parcări, sistematizare verticală și racord utilități”.

Autorizația de construire a fost emisă de Primăria comunei Aroneanu, cu termen de execuție de 48 de luni. Lucrările au început oficial pe 16 iunie 2025, iar finalizarea este programată pentru 16 iunie 2029.

„Momentan, este un aparthotel, cu o zonă de comercial pe demisol și pe parter și niște apartamente în regim hotelier deasupra. Abia am început cu piloții forați. Noi încercăm să îl predăm la anul, până în 31 decembrie”, a declarat Paul Avătăji, managerul agenției Imperia Imobiliare, pentru „Ziarul de Iași”.

Imobilul va avea o suprafață construită de aproximativ 4.000 de metri pătrați, care include și partea de subsol destinată parcărilor. Vor fi amenajate 11 locuri în subteran și apro ximativ 25 supraterane, integrate în ansamblu pentru a răspunde nevoilor viitorilor rezidenți și vizitatori.

Zona Aroneanu, aflată în proximitatea lacului, atrage tot mai mulți investitori, fiind considerată una dintre cele mai dinamice zone pentru dezvoltări imobiliare din județ. Pe malul lacului apar constant proiecte noi, iar interesul pentru aparthoteluri și locuințe în regim hotelier este în creștere: „Așa ceva noi nu mai avem în Iași, e prima investiție de acest tip, cu aparthotel.”

Proiectul marchează o extindere a portofoliului Imperia Imobiliare, cunoscută pentru dezvoltările rezidențiale din Iași, consolidând astfel prezența companiei în piața imobiliară. De altfel, toate proiectele din ansamblurile Roua – din Moara de Vânt, Valea Lupului și zona Billa – poartă semnătura Imperia Imobiliare, după cum subliniază Paul Avătăji.

