Investiţiile în reţele şi canalizare ne scumpesc apa cu 6,5%

În acest an, noile preţuri vor intra în vigoare la 1 martie, în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost/beneficiu a contractului de finanţare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Iaşi. Contractul de finanţare (429 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, 509 milioane în total) a fost semnat la Bucureşti la începutul acestei săptămâni.

În urma modificării, apa potabilă va avea un preţ cu 31 de bani mai mare pentru fiecare metru cub distribuit, respectiv 5,13 lei/mc (TVA inclus). Tarifele la serviciile de canalizare/epurare vor creşte cu 24 de bani/mc, până la 4,19 lei/mc (cu tot cu TVA). Preţul apei industriale rămâne acelaşi, 3,51 lei/mc (TVA inclus).

Apavital aminteşte că strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile.

Scumpirea la apă din acest an (6,5 la sută) este mai mică decât cea aplicată în 2020 (18 la sută). Pentru următorii doi ani, majorările vor fi de 11,8 la sută, în 2022, respectiv 12,5 la sută, în 2023, după care vor scădea sub două procente pe an. În schimb, serviciile de canalizare/epurare vor cunoaşte un salt consistent, de 12,90 la sută anul viitor, respectiv 34,2 la sută în 2023, după care coeficienţii anuali de majorare a tarifului vor scădea sub 1,5 la sută.