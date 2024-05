Investițiile străine în județul Iași sunt anemice și în trend descrescător față de anul trecut

Numărul firmelor cu capital străin care au fost înființate la Iași, la începutul acestui an, este considerabil mai mic decât cel din anul trecut. Investitorii sunt din Emiratele Arabe Unite, Italia, Ucraina și Germania. Ei și-au deschis afaceri în domeniile construcții, comerțul cu ridicata, transporturi de marfă și producția de energie electrică. Până acum, în Iași, figurează în Registrul Comerțului, peste 2.000 de firme cu capital străin, cu un capital social de peste 1,6 miliarde de lei.

Până la data 31 martie 2024, numărul de firme cu participare străină care funcționau în județ era de 2.092, conform unor date puse la dispoziție ZdI, de către reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) Iași. Capitalul social total subscris al acestor societăți, la finele lunii martie, depășea 1,6 miliarde de lei.

Față de anul trecut, se observă o scădere a interesului deschiderii unor noi afaceri în 2024. Și nu doar în Iași, ci în mai toată țara, semn că noile măsuri fiscale aprobate de Guvern au descurajat până și mediul de afaceri cu ca­pital străin.

Astfel, dacă în primul trimestru al anului 2023, respectiv intervalul ianuarie-martie, în situația statistică a firmelor cu participare străină la capital, nou înmatriculate în județul Iași, figurau 72 de societăți, anul acesta, conform ONRC Iași, numărul acestor firme este mai mic, respectiv 58, ceea ce reprezintă o scădere de 20%.

Ca domenii de activitate, anul trecut, cele mai multe firme străine nou înmatriculate în Iași au mizat pe construcții, panificație, comerțul cu ridicata, IT sau imobiliare, iar ca exemple, am extras următoarele date din centralizările puse la dispoziție de către ONRC: 3 firme au ales fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; o societate a decis să-și desfășoare activitatea economică principală în fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului; alte două firme s-au focusat pe producția de energie electrică; alți 6 operatori economici au ales să activeze în construcții; o altă societate cu capital străin s-a înregistrat cu lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 3 firme s-au înmatriculat cu service-uri auto; 16 societăți au ales comerțul cu ridicata al mai multor produse, printre care și două – al materialului lemnos și al materialelor de construcții, dar și al îmbrăcămintei în magazine specializate, prin intermediul caselor de comenzi sau internet; 6 firme au pariat pe transport rutier de mărfuri; alte 4 au intrat în domeniul IT, iar 3 sunt agenții imobiliare.

Dacă tragem linie, capitalul social subscris total al acestor firme era, la finele lunii martie 2023, aproape de 254.000 de lei. Dublu față de cel din 2024.

În primul trimestru din 2024 și-au deschis firme mai puțini antreprenori față de 2023

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, în primul trimestru din 2024 s-au înmatriculat în Iași 58 de firme cu capital străin. Acestea aveau un capital social subscris de 128.400 lei, mai mic, deci, față de anul trecut. Asta înseamnă o medie de numai 2.214 de lei de fiecare societate. Ca exemple, în acest an s-au înmatriculat în Iași 8 firme în producția de energie electrică, 6 firme de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, 12 firme în comerțul cu ridicata, aici, majoritatea fiind în comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet. Alți 5 antreprenori au ales transportul rutier de mărfuri, în timp ce 4 au intrat în domeniul IT.

De asemenea, după cum mai arată datele puse la dispoziție de către reprezentanții ONRC Iași, într-un top al primelor firme cu participare străină la capital, nou înmatriculate în județul Iași, în primul trimestru al anului 2024, în funcție de capitalul social subscris, sunt investitori din Emiratele Arabe, Italia, Ucraina sau Germania, după cum urmează:

ACASA REAL ESTATE SRL – înmatriculată în județul Iași, localitatea Păun, țara de proveniență Emiratele Arabe Unite – capital social subscris de 50.000 de lei, aport la capital de 34.500 lei, iar obiectul principal de activitate declarat la Registrul Comerțului: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

– înmatriculată în județul Iași, localitatea Păun, țara de proveniență Emiratele Arabe Unite – capital social subscris de 50.000 de lei, aport la capital de 34.500 lei, iar obiectul principal de activitate declarat la Registrul Comerțului: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. RED GOLD DC.R.SRL – capital social subscris de 47.300 de lei, înmatriculat în județul Iași, localitatea Vișan, țara de proveniență Italia. Firma figurează cu un aport la capital de 47.300 și activează în comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne.

– capital social subscris de 47.300 de lei, înmatriculat în județul Iași, localitatea Vișan, țara de proveniență Italia. Firma figurează cu un aport la capital de 47.300 și activează în comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne. V&H TRANSCOMPANY SRL – capital social subscris de 10.000 de lei, investitorul este din Ucraina și a ales domeniul transporturi rutiere de mărfuri. S-a înmatriculat în municipiul Iași și în dreptul societății apare un aport la capital de 10.000 de lei.

– capital social subscris de 10.000 de lei, investitorul este din Ucraina și a ales domeniul transporturi rutiere de mărfuri. S-a înmatriculat în municipiul Iași și în dreptul societății apare un aport la capital de 10.000 de lei. PE AVEL SRL – este din Germania, s-a înmatriculat în municipiul Iași și a decis să investească în producția de energie electrică.

Una peste alta, dacă le privim comparativ, aceste cifre reflectă, clar, o scădere a numărului de firme cu capital străin înființate în Iași, tendință care, iată, se poate observa și la nivel național. Astfel, conform ONRC, în primele trei luni ale anului 2024, în România au fost înregistrate aproape 1.700 de noi societăți cu capital străin, o scădere cu 7,4 % față de aceeași perioadă din 2023.

Cât privește capitalul social subscris al acestor firme noi, tot la nivel național, a însumat peste 10 de milioane de dolari, înregistrând o creștere semnificativă de peste 48% față de capitalul subscris al firmelor înmatriculate în perioada ianuarie – martie 2023, care a fost de aproximativ 6,9 milioane de dolari. Așadar, chiar dacă în România s-au înregistrat mai puține firme anul acesta față de perioada similară din 2023, cifrele ne arată că acum vorbim totuși de investitori mai mari.

Ca domenii de activitate preferate de străini, în prima parte a acestui an, la nivel național, cele mai multe înmatriculări au fost în domeniile comerțului cu ridicata și cu amănuntul, repararea auto și moto, urmate de activitățile profesionale, administrative, științifice și tehnice, de transport, depozitare și comunicații.

În România, la finele lunii martie 2024 erau înregistrate aproape 253.000 de firme cu capital străin, evaluate la peste 70,2 miliarde de dolari.

