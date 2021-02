„Primul parc industrial are în momentul de faţă un grad de ocupare de 100%, atins în urmă cu mai bine de un an. (…) Pe al doilea parc industrial nu am obţinut de mult timp titlul de parc industrial şi încă se fac lucrări de amenjare, singurul rezident fiind MENNEKES. Am ajuns să avem liste de aşteptare de zeci de investitori atât din ţară, cât şi din străinătate, care intenţionează să investească la noi. Deci, dacă în urmă cu 4-5 ani căutam investitorii, acum suntem în situaţia în care putem alege noi”.

Parcul Industrial Miroslava 1 a pornit la drum în 2016 şi se întinde pe o suprafaţă de 464.400 mp. Totodată, Parcul Industrial Miroslava 2 se întinde pe o suprafaţă de 252.000 mp, iar singurul rezident al parcului în prezent este compania germană MENNEKES, care produc cabluri de încărcare pentru vehicule electrice şi hybrid, începând din 2021.

„Noi am avut de luptat cu un mit, un mit conform căruia în Moldova nu vin investitori, în Moldova nu este în regulă să investim. De asemenea, am avut de-a face cu concurenţă destul de puternică din partea unor parcuri industriale cu tradiţie deja la momentul respectiv, cum sunt cele din Cluj, Oradea, Ploieşti. A fost greu pentru că am plecat fără know-how, nu ştiam ce este un parc industrial sau cum să punem problema în relaţia cu potenţiali investitori”.

Investiţiile realizate până acum pentru dezvoltarea celor două parcuri industriale se ridică la 4-5 milioane de euro, iar necesarul de investiţii care rămâne este „încă pe atât”.

„Din păcate, pandemia a stopat uşor volumul investiţiilor pentru că bugetele au fost afectate de investiţiile făcute în partea sanitară sau în asigurarea necesarului pentru şcoli, cât şi pentru celelalte instituţii. Însă, sperăm că vom primi şi ajutor de la guvern pentru că am făcut diferite petiţii şi guvernul ar trebui să srpijine investiţiile în acest sector pentru că sunt strategice. Investiţiile industriale sunt de durată, spre deosebire de zona IT pe care toată lumea o promovează. Pentru o companie IT este foarte uşor să îşi ia laptopurile şi să plece, dar o investiţie care presupune ridicarea unei fabrici este mai greu de relocat”.

Totodată, Parcul Industrial Miroslava a ajuns chiar să genereze profit, iar datele financiare pe 2019 arată un profit de 700.000 de lei la o cifră de afaceri de circa 2 milioane lei. Cu toate acestea, beneficiile pe care le poate avea o administraţie locală dintr-un parc industrial depăşesc profitul imediat.

Una dintre victoriile recente reputate de Miroslava în estul ţării este atragerea nemţilor de la MENNEKES – care şi-au deschis iniţial un birou la Cluj şi prospectau acea piaţă cu intenţii avansate. Cu toate acestea, localitatea Miroslava a dat dovadă de implicare proactivă şi i-a curtat pe nemţi până când au obţinut investiţia.

„Noi am făcut o analiză a punctelor forte, iar unul dintre ele este forţa de muncă disponibilă. Şi localizarea este importantă, fiind cel mai estic parc industrial din Europa. De asemenea, am încercat să fim cât se poate de proactivi în relaţia cu investitorii astfel încât să îi ajutăm. Inclusiv pentru MENNEKES a contat la alegerea Iaşului faptul că ne-am mişcat foarte repede. Iniţial ei au intenţionat să deschidă fabrică la Cluj, dar noi am depus toate diligenţele, am fost proactivi şi am reuşit să îi aducem către Iaşi şi să demontăm acest mit conform căruia în Moldova nu e bine să investeşti”.