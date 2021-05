Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii, prezintă în Camera Deputaţilor situaţia deceselor din cauza COVID-19

Luni, de la ora 16:00, la ”Ora Guvernului”, Camera Deputaţilor are programate dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema „Prezentarea Raportului preliminar întocmit de Ministerul Sănătăţii privind raportarea deceselor de Covid-19 şi clarificarea diferenţelor dintre sistemele de raportare”., ministrul invitat fiind ministrul Sănătăţii Ioana Mihăilă.

Ioana Mihăilă a spus că va merge în Parlament pentru a prezenta situaţia deceselor de COVID-19, considerând că solicitarea este binevenită. „Dar, de asemenea, este un act de responsabilitate al celor aleşi să nu politizeze niciun aspect al evoluţiei pandemiei”, a subliniat ministrul Sănătăţii.

Joi, ministrul a prezentat date din raport, declarând că în 2020, coform datelor raportate de spitale către INSP, s-au înregistrat 227 de decese cu diagnostic principal COVID şi 25.879 de decese cu diagnostic secundar COVID. Au fost detectate diferenţe de 500 de cazuri între raportările unor spitale pe diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii ale celor care raportează, precum şi din cauza unor întârzieri în raportarea deceselor, a mai afirmat ministrul. Raportul preliminar a arătat că sunt diferenţe între numărul de decese raportate în Corona Forms şi alte baze de date de raportare, ministrul Sănătăţii precizând că în această situaţie s-a ajuns printr-o sumă de erori umane.

Vineri, Ministerul Sănătăţii a făcut public Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, din care rezultă că au existat cinci modificări ale modului de raportare, că până la 31 martie 2021 erau consemnate 31.132 de decese în alerte.ms.ro şi 23.931 în Corona forms, deci o diferenţă de peste 7.000, iar pe luni diferenţele sunt tot mai mari, pe măsură ce modul de raportare a devenit mai complex. De asemenea, au fost identificate 13 spitale cu abateri mari ale cifrelor raportate Concluziile au fost că există un nvel de cunoaştere redus şi confuzii ale celor care rapportează, că multe spitale nu raportează toate decesele COVID la DSP, iar unele raportează toate decesele în alerte.ms.ro, precum şi întârzieri de până la două luni în raportarea deceselor, iar organizarea privind raportarea diferă uneori de la un spital la altul. Comisia propune simplificarea procedurii de raportare în alerte.ms.ro sau stabilirea unei metodologii clare, Totodată, avertizează că dubla raportare, pe principii diferite, atrage după sine confuzii, implică eforturi adiţionale de validare a datelor şi consum de resurse, iar neconcordanţele sunt inevitabile.

PSD a susţinut şi înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară pe tema raportării deceselor provocate de COVID. Marţea trecută, mai mulţi parlamentari social-democraţi s-au strâns în faţa biroului preşedintelui Camerei Deputaţilor Ludovic Orban cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum „Nu ascundeţi morţii”, „Vinovaţii să plătească”, „Spuneţi adevărul” şi au solicitat partidelor din coaliţia de guvernare să voteze pentru înfiinţarea comisiei de anchetă privind datele din perioada pandemiei.

Liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis a precizat atunci că PSD are informaţii că PNL, USR PLUS şi UDMR vor să respingă în plenul reunit de marţi înfiinţarea acestei comisii de anchetă, ceea ce înseamnă că cei din coaliţie vor doar „ascunderea mizeria sub preş”. Ulterior, Camera Deputaţilor şi Senatul au respins, în plenul reunit, cererea pentru înfiinţarea comisiei de anchetă.

Cititi si: Ioana Mihăilă: S-ar putea ca niciodată să nu ştim câte persoane au decedat de COVID în această pandemie