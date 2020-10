Ioana Petrescu, fost ministru de Finante, se retrage din partidul lui Victor Ponta

Ioana Maria Petrescu, fost ministru de Finante, a anuntat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca se retrage din partidul Pro Romania, formatiunea politica condusa de Victor Ponta. "Este o decizie dificila, dar necesara, pe care o iau dupa doi ani in care am facut parte din conducerea acestei formatiuni", scrie aceasta.

Fostul ministru arata ca a crezut in forta PRO Romania, un partid care s-a declarat a fi "altfel", in care multi tineri au devenit membri cu speranta ca alaturi de colegii cu experienta in politica, au sansa de a-si sustine ideile lor care pot aduce romanilor o viata mai buna.

"Doresc sa candidez pentru un loc in Parlamentul Romaniei, pentru ca acesta este obiectivul esential al oricarui om care intra in politica. Nu poti candida decat daca stii care este viziunea partidului din care faci parte si cum serveste aceasta viziune cetatenii acestei tari. Trebuie sa fiu convinsa ca pot reprezenta timp de patru ani partidul din care fac parte, dar si ca acest partid ma reprezinta pe mine. Trebuie sa cred si eu in partid, nu doar partidul in mine. Datoria unui politician ales este sa reprezinte interesele alegatorilor si nu ale liderilor partidului. Liderii de partid trebuie sa genereze proiecte si nu sa manevreze parghii obscure, invizibile publicului larg," afirma Ioana Petrescu.

