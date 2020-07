Iohannis anunţă că pensiile vor creşte, dar dublarea alocaţiilor nu va fi posibilă de azi pe mâine

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, despre dublarea alocaţiilor şi creşterea pnsiilor şi a afirmat: ”Ne găsim într-o situaţia foarte complicată din punct de vedere şi economic, bugetar şi electoral. Nu putem face abstacţie de niciunul din aceşti factori. Noi ne dorim sincer să creştem şi alocaţiile şi pensiile, însă de la dorinţa sinceră la putinţa sinceră de multe ori e o cale puţin mai lungă. În condiţiile în care economia românească se contractă, de exemplu UE prevede o contracţie de 8%. Poate a noastră nu o să fie de 8%, a noastră poate o să fie mai mică. Totuşi, veniturile la buget s-au diminuat. Deja acum am depăşit deficitul calculat pentru întregul an. (...) Pur şi simplu nu sunt bani pentru toate. Totuşi, am rugat Guvernul să facă cât se poate”.

Şeful statului a precizat că îşi doreşte dublarea alocaţiilor, dar acest lucru nu va fi posibilă de azi pe mâine. Iohannis afirmă, nsă, că va fi posibilăîn etape ”sau, cum spunea cineva, pas cu pas”.

În ceea ce priveşte pensiile, Iohannis a afirmat: ”E evident că o creştere de 40% pur şi simplu nu e posibilă. Nu sunt bani. Dar e rezonabil să ne gândim la o creştere a pensiilor. Nu putem să lăsăm categoria cea mai vulnerabilă, pensionarii, să plătească costul recesiunii. Pensiile vor creşte. Punct şi clar. Cât va fi această creştere, va calcula Guvernul şi vor veni cu măsurile de rigoare”.