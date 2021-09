Iohannis își umple timpul mergând la Congresul PNL. ”Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă”

”Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis", a spus marți Klaus Iohannis, aflat la New York, adăugând că actualul premier poate rămâne în funcție până la următoarele alegeri. Şeful statului a mai anunţat că va participa, sâmbătă, la Congresul PNL în care se alege preşedintele formaţiunii. El a precizat că actuala criză guvernamentală se va tranșa după congresele PNL și USR PLUS, transmite Agerpres.