Iohannis: La noi campania de vaccinare a fost practic un succes

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, că în România campania de vaccinare a fost un succes. „Noi practic am oprit pandemia”, a adăugat şeful statului care a îndemnat din nou românii să se vaccineze.

„Ştim din istoria pandemiilor că ele se produc în valuri şi, într-adevăr, noi am avut din păcate al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost practic un succes. Noi practic am oprit pandemia. Acum însă sigur faptul că avem aşa puţine cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Deci avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinţei de vaccinare. Eu în continuare sunt de părere că vaccinarea este vitală. Cum ar fi să vaccinăm doar puţină lume şi să ne trezim în octombrie sau în noiembrie cu un al patrulea val, fiindcă virusul evoluează, vedem că apar la o lună, două, noi forme ale virusului, mai agresive şi care se răspândesc mai uşor? Părerea mea sinceră este că fiecare român ar face bine să se vaccineze, dacă nu vrea să ajungă la spital”, a explicat Klaus Iohannis, întrebat joi la Bruxelles cum poate fi impulsionată campania de vaccinare, în contextul încetinirii ei şi ce părere are despre faptul că specialiştii vorbesc de un val patru al pandemiei în toamnă.