Ion Iliescu, dincolo de bine și de rău

În diferite circumstanțe profesionale, i-am întâlnit pe toți președinții României (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis), cu excepția actualului președinte, Nicușor Dan. Dintre aceștia, doar cu președintele Traian Băsescu m-am întâlnit în timpul exercitării funcțiunii sale, în două rânduri, la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale a României (1 decembrie 2007) și cu ocazia unei vizite în județul Vaslui, când a participat la inaugurarea S.C. Ulerom S.A., fabrica de uleiuri vegetale care aparținea omului de afaceri Adrian Porumboiu (28 octombrie 2008). Pe vremea aceea, îndeplineam funcția de prefect al județului Vaslui. Dintre cei patru președinți, cu domnul Klaus Iohannis nu am reușit să interacționez verbal, deși am stat la aceeași masă, motivat de faptul că domnia sa a vorbit foarte puțin și… nesemnificativ. Însă, am apreciat că a băut o sticlă de Zghihară de Huși. Nu-i puțin lucru, era vinul preferat al lui Nicolae Ceaușescu.

Cu fostul președinte Ion Iliescu m-am întâlnit la o conferință pe teme de dezvoltare durabilă (14 martie 2008), organizată de Fundația Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă (GIEDD), fiind invitat de o apropiată (consilieră) a domniei sale, Cristiana Sîrbu, om de afaceri, actualmente cadru universitar. La conferința respectivă au participat și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, guvernatorul BNR Mugur Isărescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Sorin Dumitriu, universitari, politicieni, oameni de afaceri ș.a. Ion Iliescu, senator PSD și președintele fondator al GIEDD, funcționa pe post de moderator: prezenta contributorii la conferință și avea scurte comentarii pe marginea intervențiilor. După ce am susținut lucrarea despre perspectivele de dezvoltare durabilă a județului Vaslui, punctând aspecte ce țin de specificul agro-industrial al economiei locale, domnul Ion Iliescu a avut o remarcă exagerat de amabilă la adresa mea. De la mijlocul prezidiului, s-a întors către premierul Tăriceanu căruia i-a spus ceva de genul: „vă felicit că ați avut curajul să promovați tineri ca acesta în funcția de prefect”. Au urmat câteva aplauze. Premierul m-a căutat cu privirea și mi-a zâmbit cordial. Aveam 32 de ani atunci, fiind cel mai tânăr prefect din România după 1990 (31 de ani la numirea în funcția publică, 3 septembrie 2007).

După finalizarea lucrărilor conferinței, premierul, guvernatorul BNR și alți demnitari s-au retras, în timp ce contributorii au rămas să socializeze la un bufet suedez, amfitrion fiind chiar organizatorul conferinței, Ion Iliescu. Cu gândul la drumul pe care-l aveam de parcurs până la Vaslui, mi-am luat ceva de mâncare, cât să-mi potolesc foamea stârnită și de emoțiile inerente susținerii lucrării. Nu fusese o conferință tocmai științifică, dar, totuși, beneficiase de participarea unor oamenii cu funcții relevante în stat, unii aveau un ascendent profesional asupra mea, personalități din mediul academic și de afaceri, iar eu ieșisem cât se poate de onorabil. Nici nu apuc să înfulec un aperitiv că mă pomenesc cu fostul președinte lângă mine, afișând zâmbetul binecunoscut, care-mi spune că a fost și el prefect (prim-secretar de județeană de partid) la Iași prin anii ‘70, dar nu chiar așa tânăr ca mine. M-a întrebat cum mă descurc în funcția publică, de colaborarea cu PSD-ul condus de Dumitru Buzatu, cum merg lucrurile în „cel mai sărac județ din țară”. I-am răspuns cât se poate de concis, văzând că deja roiesc unii în jurul său, i-am mulțumit pentru aprecieri, mi-a urat „poftă bună și succes în carieră”. Ion Iliescu era un tip plăcut, amabil, cultivat, chiar te cucerea prin felul său de a interacționa cu oamenii. În ceea ce mă privește, nu sunt surprins că cei cu care a lucrat, apropiații domniei sale, au cuvinte laudative la adresa sa. Carierea sa e o tragedie: în particular, să fii perceput ca un om agreabil și prietenos, iar la nivel public, să ți se pună în cârcă o mulțime de nenorociri.

De la sediul Camerei de Comerț și Industrie București am plecat spre Vaslui cu Touaregul (VW-ul) din dotare, condus de Ion Anton, care deservea Prefectura Vaslui cam de pe timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Domnul Ion Anton nu era un simplu șofer, ci un meseriaș al protocolului instituțional, bun confident, știa cum să se poarte în situații complicate, să furnizeze un sfat atunci când era solicitat. Secretul longevității sale profesionale consta în faptul că niciodată nu vorbea despre foștii șefi, prefecții sau prim-secretarii comitetelor județene de partid, nici de bine, nici de rău. Era posesorul Medaliei naţionale pentru Merit clasa a III-a din 2002. Eu, deși vorbăreț de felul meu, am tăcut până pe la Focșani, când nenea Ion, cum îi spuneam, mă întreabă: „domnu’ prefect, cum a mers treaba la evenimentul la care ați participat?”. Evadez din tăcerea mea și îi povestesc cum au decurs lucrurile. La care nenea Ion, care îl cunoscuse personal și pe generalul defector Ion Mihai Pacepa, îmi replică: „ehee, președintele Ion Iliescu e cel mai tare politician, are școala aia veche, bine făcută…”. Eu îl simpatizam pe Traian Băsescu, nenea Ion pe Ion Iliescu, dar nu intram în controverse pe tema simpatiilor față de politicienii vremii. Și eu, și șoferul meu păstram o anume decență și neutralitate ideologică în conversațiile noastre, ca doi oameni civilizați.

În Dincolo de bine și de rău, Nietzsche are următorul aforism: „Cine luptă cu monștrii trebuie să aibă grijă să nu devină el însuși un monstru. Și dacă te uiți prea mult timp într-o prăpastie, prăpastia se va uita și ea în tine”. Acest aforism reflectă și un paradox al puterii politice: prea mulți iubitori de putere cad răpuși de puterea pe care au râvnit-o cu nesaț. Pentru mulți, fostul președinte Ion Iliescu este personajul care a zdrobit „monstrul” Ceaușescu, dar a sfârșit devorat de puterea pe care a dorit-o în locul acestuia. Această ambivalență – între eliberator și conservator al practicilor comuniste – îl plasează în logica nietzscheană a depășirii moralei binelui și răului, într-un spațiu de incertitudine și confuzie, unde acțiunile sale politice generează neclarități, controverse, conspirații.

Tot drumul de la București la Vaslui m-am gândit la întâlnirea cu personajul politic Ion Iliescu: pe de o parte, personajul drăguț, amabil, încurajator cu un tânăr ca mine și, pe de altă parte, personajul căruia i se imputau morții din 22-25 decembrie 1989, precum și victimele (decedați și răniți) mineriadelor din 1990-1991. În zilele revoluției anticomuniste din decembrie 1989, Ion Iliescu s-a profilat ca un erou, salvator de neam și țară, cel care a înlăturat cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu de la putere și a deschis drumul țării către democrație. Mulți dintre noi au fost seduși de modul aparent echilibrat, calm, deschis la dialog în care gestiona aparițiile sale publice și relațiile cu competitorii săi politici. Era un bun comunicator, avea vorbele la el, le zicea pe limba celor mulți. Chiar dacă la revoluție eram încă un copil, m-am întrebat atunci de ce a trebuit să fie executat cuplul dictatorial chiar în ziua de Crăciun. Ceva îmi părea necreștinesc în toată afacerea aceasta, justiția pe repede-înainte, la fel și execuția de la Târgoviște. Apoi, îmi era neclar de ce au murit oameni nevinovați după capturarea Ceaușeștilor, civili și militari, în condițiile în care, practic, nu existau teroriști capturați. Exista doar psihoza colectivă, cum că teroriștii atacă revoluționarii, întreținută și de Ion Iliescu de la balconul Comitetului Central al PCR (actualmente Ministerul Afacerilor Interne), ulterior asumat ca șef al Frontului Salvării Naționale – organismul conducător din acele zile controversate.

Eram în clasa a VIII-a (14 ani) când s-a prăbușit comunismul în Europa Centrală și de Est. Îmi reamintesc că unii dintre profesorii de la școala generală, eliberați și ei de constrângerile ideologice de până atunci, lăudau noii conducători (Ion Iliescu și Petre Roman), despre care ne spuneau că aveau studii serioase și vorbeau limbi străine, nu ca troglodiții de Ceaușești și acoliții acestora. Mai târziu, în facultate, aveam să aflu la sociologia politică că aveam de-a face cu fenomenul band wagon, care înseamnă că oamenii au tendința explicabilă psihologic să se ia după numele deja vehiculate ca fiind în pole position, să se ralieze acestora și, în perspectivă, să voteze cu speranța de a beneficia cumva de pe urma câștigătorului. Și românii au votat în proporție de 85% cu Ion Iliescu pe 20 mai 1990, în Duminica orbului. L-au perceput pe Ion Iliescu ca fiind eliberatorul, salvatorul, „un președinte pentru liniștea noastră”. Și au mai votat cu Ion Iliescu și în 1992, și în 2000, preferându-l candidatului Corneliu Vadim Tudor, care a intrat în turul II al alegerilor prezidențiale din acel an. Și eu l-am votat atunci pe Ion Iliescu, împreună cu toți ai mei. Eram indeciși în privința participării la vot, dar am luat aminte la apelul Grupului pentru Dialog Social (GDS), semnat de Doina Cornea, Alexandru Paleologu, Gabriela Adameșteanu, Radu Filipescu, Ștefan Augustin Doinaș, H.-R. Patapievici, Andrei Pleșu, Alexandru Zub, Cristian Preda și mulți alții, care îndemnau să votăm pentru salvarea democrației în România, adică cu Ion Iliescu.

După căderea regimului Ceaușescu în decembrie 1989, România risca să alunece în haos. În acel context, Ion Iliescu a oferit o formulă de stabilitate, asumând conducerea Frontului Salvării Naționale (FSN), promițând o tranziție democratică, fără prea mari tensiuni și costuri sociale. Deși există dovezi că revoluția a fost confiscată și instrumentată ca o lovitură de stat, unii apreciază că Ion Iliescu a reușit să mențină unitatea statului român într-un moment critic, evitând scenarii de tipul fostei Iugoslavii. Lui îi datorăm Constituția din 1991, chiar și cea din 2003, multipartidismul, organizarea alegerilor libere, prima alternativă la putere din 1996. În mandatul 2000-2004, a sprijinit aderarea României la NATO (realizată efectiv în 2004) și a contribuit la accelerarea negocierilor pentru integrarea în Uniunea Europeană (finalizate tot în 2004). Printre realizările sale politice se mai menționează și generarea consensului pentru Declarația de la Snagov (1995), care a indicat direcția pro-occidentală a României, când de la Răsărit (URSS/Rusia, China) nu se mai contura nicio perspectivă. În încercările de cauționare a politicii sale, se mai spune că Ion Iliescu nu a fost un Slobodan Milošević, dar nici un Václav Havel. A fost președintele pe care românii l-au votat în trei rânduri: 1990, 1992 și 2000.

Președintele Ion Iliescu a avut un rol esențial, adesea trecut cu vederea, în recunoașterea oficială a Holocaustului în România, un gest politic cu implicații profunde pentru memoria istorică și responsabilitatea națională. Cel mai important gest al lui Iliescu în acest domeniu a fost înființarea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, în anul 2003, prin decret prezidențial. Această comisie a fost prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel, originar din Sighetu Marmației, supraviețuitor al Holocaustului. Ca o recunoaștere a acestei inițiative, la catafalcul președintelui Iliescu, l-am zărit și pe Rafael Shaffer, rabinul şef al comunităţilor evreieşti din România.

Imaginea lui Iliescu va rămâne profund afectată de episoadele întunecate ale primilor ani de tranziție. În iunie 1990, în urma manifestațiilor din Piața Universității, Iliescu a apelat la minerii conduși de Miron Cozma pentru a restabili ordinea și a pedepsi „golanii” din Piața Universității. Scenele de violență împotriva protestatarilor, intelectualilor și devastarea sediilor partidelor istorice au traumatizat societatea românească și au compromis imaginea țării în lume. Dosarul Mineriadei, în care Ion Iliescu este inculpat pentru crime împotriva umanității, alături de dosarul Revoluției din 1989, ridică semne grave de întrebare asupra modului în care a exercitat puterea în acei ani tulburi. Controversată a fost și decizia de a transforma FSN din structură provizorie a puterii de stat în partid politic, trădând promisiunea inițială de neutralitate politică. Retorica despre „democrația originală” a alimentat percepția unei Românii care doar mimează reformele spre democrația liberală și economia de piață. Democrația românească a fost de fapt o „democratură”, o „formă fără fond”. Relația cu fostul suveran al României, Regele Mihai, a fost sinuoasă. În primul mandat, l-a tratat execrabil pe rege, refuzându-i intrarea în țară. În mandatul din 2000-2004, a procedat la o reconciliere cu Casa Regală a României, care i-a adus un câștig de imagine.

Președintele Ion Iliescu a pus bazele arhitecturii instituționale după 1990, dar a tolerat abuzuri, clientelism și corupție endemică. A vorbit despre democrație și libertate, dar a apelat la forța brută pentru a înăbuși protestele societății civile. A fost un inginer cultivat, promotor al culturii și al educației, apreciat în anumite medii intelectuale. Nu a pus în practică punctul 8 al Proclamației de la Timișoara (fără comuniști și securiști în funcțiile de conducere!), dar nici nu avea cum, deoarece ar fi acționat împotriva propriului instinct de conservare. Ion Iliescu a fost un comunist autentic, chiar dacă unul reformist, gorbaciovist. În cel de-al treilea mandat de președinte (2000-2004), a susținut aderarea României la NATO și UE, chiar dacă a avut o nostalgie perpetuă pentru spațiul sovietic. În acest sens, reamintesc Tratatul de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie între România şi U.R.S.S., semnat la Moscova, la 5 aprilie 1991, de către preşedinţii Ion Iliescu şi Mihail Gorbaciov. Ce țară, în afară de România, a mai semnat un astfel de tratat când imperiul sovietic troznea din toată osatura sa? Ion Iliescu tânjea după protecția URSS, ignorând dorința de unitate a românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Cred că, cu ceva curaj politic, în anii ‘90 am fi putut să ne (re)unim cu Basarabia/ Republica Moldova.

În final, să reținem că, România a fost sigura țară din lagărul comunist (URSS și sateliții politici) care a trecut la democrație printr-o revoluție violentă, cu sute de morți și răniți, că Ion Iliescu este singurul șef de stat din Europa Centrală și de Est care provenea din nomenclatura PCR, că am avut o tranziție chinuită, cu mineriade și reforme amânate sau întârziate, cu proprietatea privată pe care o considera un „moft”, cu toată moștenirea „capitalismului de cumetrie” de care avem parte și, probabil, de care nu vom scăpa în următorii o sută de ani. Din toată ceremonia prilejuită de organizarea funeraliilor de stat pentru primul președinte ales al României, rămânem cu amintirea salutului marinăresc al lui Traian Băsescu, indiferent de semnificația acestuia.

Fostul președinte Ion Iliescu a fost petrecut pe ultimul drum de puțini oameni, câteva sute, în timp ce la Mănăstirea Sihăstria din munții Neamțului s-au adunat mii de oamenii cu ocazia canonizării cuvioșilor Paisie Olaru și Ilie Cleopa, mari duhovnici ai românilor în anii de restriște ai regimului comunist. Eu cred că Istoria l-a judecat deja pe Ion Iliescu. Spre comparație, haideți să revedem imaginile de la funeraliile Seniorului Corneliu Coposu (1995) și ale M.S. Regele Mihai al României (2017). La înmormântarea Regelui Mihai au participat zeci de reprezentanți ai caselor regale din toată lumea, pe când la înmormântarea lui Ion Iliescu au transmis mesaje doar Rusia și China. Din toate aceste evenimente, rămânem cu o lecție dură despre consecințele exercitării puterii politice, un afrodisiac care sucește mințile oricui, acest rău atât de necesar. Orice formă de putere corupte, iar puterea absolută corupe în mod absolut (Lord Acton). Puterea te ridică, puterea te coboară, de te-ngroapă în mâlul istoriei. E fascinant să ai puterea, am trăit acest sentiment cât am fost prefect, dar important este ce faci cu puterea pe care o ai.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

