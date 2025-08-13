Ion Iliescu și politica sa externă (I)

În cele ce urmează vor fi expuse câteva considerații despre viziunea și acțiunea de politică externă a lui Ion Iliescu, pornind de la segmentarea temporală în cele patru administrații (cea provizorie, cea dobândită în baza alegerilor de la 20 mai 1990, mandatul 1992-1996 și, în fine, mandatul 2000-2004), cărora trebuie să li se adauge prima perioadă de opoziție (1996-2000). După încheierea ultimului mandat și preluarea puterii de către efemera alianță PNL-PD și Traian Băsescu, cele câteva luni în care Ion Iliescu a mai îndeplinit funcția de președinte al PSD nu au adus elemente importante, astfel că pot fi omise.

În primele zile și săptămâni după preluarea puterii, noii lideri de la București nu știu cum să evalueze situația internațională, instinctele lor politice determinându-i să se bazeze pe factorul cunoscut – și aici vorbim de Uniunea Sovietică, cu a cărei conducere Ion Iliescu are evidente afinități. Dar Moscova nu poate oferi niciun fel de orizont pe termen lung, într-o perioadă în care totul se redesena, astfel că echipa domnului Iliescu trebuie să decidă singură cum să dobândească un statut corespunzător în noua ordine regională. Iar politica internă, pe care statele occidentale importante o priveau oricum cu suspiciune, le îngreunează și mai mult sarcina, evidențiază și mai mult discrepanța între vocabularul folosit în exterior și situația politică din țară. Pe acest fond apare teama – reală, cel mai probabil, nu mimată – că există riscuri de securitate și integritate teritorială și că în Occident „se dorește” modificarea frontierelor României. Reacția pe plan intern este aceea de a recompune structurile de securitate, proces ce se desfășoară după logica pe care o stăpâneau liderii – SRI și celelalte servicii create în timp moștenesc destui oameni și destule mentalități din era comunistă. Reacția de politică externă este alinierea față de Moscova lui Mihail Gorbaciov, aflat la apus de carieră, care simte prăbușirea pactului de la Varșovia și speră într-o soluție onorabilă de armistițiu configurată pe modelul CSCE – procesul Helsinki, cu demantelarea paralelă a NATO, după unificarea germană.

Cum bine știm, războiul rece nu s-a încheiat nedecis sau, așa cum probabil că îi plăcea să spere lui Ion Iliescu, printr-o recunoaștere reciprocă și ulterior o convergență a sistemelor și ideologiilor. Această viziune animase destui comuniști reformatori din toată Europa și se armoniza destul de bine cu interesul lui Ion Iliescu față de potențialul științei și tehnologiei. În perioada Ceaușescu, asemenea viziuni putuseră fi exprimate, o vreme, în medii restrânse, dacă se sugera că superioritatea socialismului va ajunge să fie cumva sesizată și de Occident, deci nu va fi nevoie nici de revoluții nici de războaie mondiale. Ulterior, devenise o erezie și fusese exclusă din sfera publică. Nu e nimic în neregulă cu faptul că Ion Iliescu se simțea atras de ea, doar că ea nu se putea materializa, eventual, decât dacă sistemul din URSS se menținea ca proiect legitim. Însă nu s-a întâmplat astfel – mai mult, Uniunea Sovietică avea să sucombe pe altarul aspirațiilor naționale din entitățile componente.

Nu înainte, însă, ca administrația Ion Iliescu să facă un gest foarte greu explicabil – să semneze, în aprilie 1991, un tratat bilateral prin care România și URSS se angajau să nu adere la alianțe ostile celeilalte părți. A fost o prevedere acceptată nu atât din miopie – încă nu se putea anticipa expansiunea NATO, deși din Polonia, Cehoslovacia (încă unită, la acea vreme) și Ungaria se făceau auzite primele solicitări în această direcție. Ceea ce explică mai bine inserarea acestei prevederi este teama administrației Iliescu de singurătatea statului român într-un mediu perceput la acea vreme ca fiind foarte ostil.

Tot în acea perioadă se derulează primele din șirul de evenimente ce aveau să ducă la destrămarea Iugoslaviei, iar după destrămarea URSS conducerea de la București constată că la Moscova naționalismul se împletește ușor cu noi forme de expansionism – cazul Transnistriei. Este momentul în care, foarte probabil, Ion Iliescu și colaboratorii săi încetează să se mai bazeze pe amiciția Rusiei și își dau seama că apropierea de Occident – în termenii doriți de Occident – ar putea fi o soluție.

Dar adoptarea acestei soluții nu vine atunci – elitele din jurul lui Ion Iliescu nu doresc să guverneze alături de partide prooccidentale (nici susținătorii acestora nu o doresc, de altfel), iar alegerile din 1992 consacră o coaliție naționalistă care nu face decât să adâncească problemele de legitimitate ale puterii de la București în Occident. Ion Iliescu nu este un naționalist și, foarte probabil, îi displace mesajul noilor săi aliați – care însă are meritul de a atrage un electorat care, altfel, nu l-ar susține. Astfel că, pe baze constituționale mai stabile, în toamna lui 1992, Ion Iliescu decide să aducă la guvernare forțe care nu fac decât să confirme toate criticile și atacurile la care a fost supus, timp de doi ani, din Occident. Semnalează, e drept, faptul că naționaliștii nu vor avea competențe de stabilire a direcției de politică externă, însă se pregătește de un joc foarte dificil: procedural corect, dar suspect de nesinceritate. Va trebui să mai așteptăm un an – un an și jumătate până ce Ion Iliescu va înțelege că racordarea la instituțiile occidentale este, până la urmă, soluția corectă.

Publicitate și alte recomandări video