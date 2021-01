Ionel Floroiu, deputat PSD, bate din picior fiindcă nu i se construieşte autostradă din faţa casei

Mai mult susţin că ar asigura o conexiune mai bună pentru locuitorii din sud. Problema este falsă, specialiştii au atras atenţia că concentrarea populaţiei este mai mare pe axa Iaşi-Tg Mureş şi ar servi atât celor din nord, cât şi celor din sud, în timp de proiectul propus de ei, asigură doar o conexiune limitată ambelor categorii. Mai multe detalii despre utilitatea autostrăzii A8 puteţi citi aici.

Populist în formă pură

În acest sens, deputatul PSD Ionel Floroiu a reacţionat după ce ministrul USR al Transporturilor Cătălin Drulă a declarat că proiectul Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş este blocat şi nu poate fi realizat în următorii 10 ani din cauza costurilor ridicate şi a problemelor de relief, scrie desteptarea.ro. Parlamentarul băcăuan îşi manifestă surprinderea că ministrul nu a spus nimic despre A 13 Autostrada Bacău – Oneşti – Braşov, despre care crede că trebuie finanţată de actualii guvernanţi din fonduri europene deoarece este mult mai ieftină şi mai uşor de construit. Sursa citată mai sus mai arată că, deputatul Floroiu subliniază că proiectul tehnic pentru A 13 va fi gata anul viitor, ceea ce înseamnă că varianta băcăuană de autostradă ar putea fi gata în cinci-şase ani, faţă de 10-12 cât ar dura cea ieşeană.

„Împreună cu europarlamentarul Dragoş Benea şi toată echipa PSD Bacău, eu sunt pentru A13 Bacău – Oneşti – Braşov, singura soluţie valabilă pentru ca Moldova să fie legată de Europa. Specialişti din firme străine, agreate de Uniunea Europeană, au enumerat avantajele clare ale variantei noastre şi aştept de la guvernanţii de Dreapta să-i asculte, aşa cum fac de obicei. Pe lângă părerile experţilor UE, subliniez valoarea strategică superioară a Autostrăzii 13, care va facilita accesul spre Vest şi a locuitorilor din judeţele Buzău, Galaţi, Vrancea şi Vaslui, la fel şi celor din comunele din văile Berheciului şi Zeletinului sau Colinele Tutovei. Şi în relaţiile economice cu Republica Moldova este mult mai economică Autostrada Bacău -Braşov, care asigură o legătură rapidă şi la viteză mai mare cu reţelele rutiere vestice.”, susţine Ionel Floroiu.

Ce spune de fapt ministrul?

Ministrul s-a referit la discultăţile de proiectare a autostrăzii A8 şi în nici un caz la imposibilitatea construcţiei. Proiectarea este limitată şi de faptul că în momentul în care studiul de fezabilitate a fost scos la licitaţiei, în timpul guvernării PSD, costurile au fost serios subestimate. Autostrada Unirii A8, de la Tg. Mureş la Iaşi şi Ungheni e în diferite etape de implementare, iar pe sectorul cel mai greu, pe zona montană, e în derulare o revizuire de SF care are problem. Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a declarat la interviurile HotNews.ro că ar vrea ca până la finalul anului să liciteze la proiectare şi execuţie capetele de la Tg. Mureş şi Tg. Neamţ, iar pe zona montană „să vedem cum putem găsi nişte soluţii care să fie mai uşor implementabile, mai rapid de construit” .

„Da, e în derulare de vreo doi ani. A ajuns la 50% deşi trebuia să fie gata. E un Studiu de Fezabilitate pe un sector de 200 de kilometri, din care 100 de km montan, e de două ori mai greu decât Sibiu - Piteşti. A fost contractat pe o sumă mai mică de patru ori decât licitaţia de la licitaţia de la Tg. Neamţ- Iaşi - Ungheni, unde sunt 100 de kilometri şi relieful e colinar, deci mai uşor. Ceva nu bate undeva, probabil şi asta explică de ce merge aşa de prost”, a explicat Drulă. „La capitolul reparat din mers, cel puţin din primă fază, să avem nişte livrabile, discuţia e ca SF-ul acesta în derulare de doi ani să fie finalizat pe capetele din ambele direcţii: Tg. Mureş - Miercurea Nirajului şi Tg. Neamţ - Moţca. Cred că sunt circa 50 de kilometri în total. Astea să le finanţăm din PNRR. Cred că e important să începem proiectul”, a mai detaliat ministrul. „Spre finalul anului şsper lansarea licitaţiilor pentru cele două loturiţ.... Dacă scoate aceste două sectoare, aici SF-ul e undeva la 80-90%. Mai e problema acordului de mediu (...). Eu aş vrea să nu se ajungă la o reziliere şpe partea montană a contractuluiţ şi să se finalizeze acest contract, dar trebuie să vedem în derulare”, a spus Drulă.

La masa negocierilor

Între timp, după intervenţia ministrului în presă, reprezentanţii firmei care a licitat pentru SF-ul autostrăzii A8 şi autorităţile s-au aşezat a negocieri şi au convenit un parcurs care să remedieze neajunsurile din această etapă.

CE SPUNE CNAIR: ”Ieri, am avut o nouă sedinţă de progres pe autostrăzile dn Moldova care sunt proiectele strategice pentru anul în curs. Pe lângă Autostrada Moldovei A7, am discutat şi problematica A8, care este, de asemnea, un proiect prioritar. Am avut o analiză detaliată cu proiectantul pe sectorul de la Târgu Mureş la Târgu Neamţ. Am ajuns la un calendar ferm pe care proiectantul şi l-a asumat. Ca urmare a discuţiilor purtate acesta se va organiza în perioada imediat următoare, astfel încât să păstrăm graficele şi calendarul asumat.” a declarat Mariana Ioniţă, director general CNAIR.

CE SPUN PROIECTANTUL: ”Am agreat astăzi cu CNAIR, în şedinţă, mai multe lucruri şi mă bucur că pe această cale pot să realizez şi o rectificare referitoare la articolele apărute în mai multe organe de presă pe tema proiectării acestui important sector de autostradă. Precizăm că acest contract se va termina în timp, în graficul de execuţie. Firma va pune la dispoziţie tot ce este necesar pentru a se ţine de cuvânt în legătură cu timpul şi execuţia.”, a precizat Carlos Galvez Leon, director al sucursalei din România a societăţii Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial SA.

De ce A8 (311 Km) e cea mai bună soluţie?

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Adrian Zuckerman, fostul Ambassador SUA în România, Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a scos în evidenţă câteva avantaje pe care autostrada A8 le-ar avea:

– Este cea mai scurtă cale de acces din Estul României prin A3 la Via Carpathia, din punct de vedere al transportului de mărfuri civile, cât şi al transportului de logistică militară.

– De ea poate beneficia întreaga regiune a Moldovei, în mod egal, atât judeţele din sud, cât şi cele din nord.

– Ar conecta inclusiv Republica Moldova şi sud-vestul Ucrainei cu Europa, întărind independenţa economiilor acestor state faţă de Rusia.

– A8 este pe un coridor principal european (TNT-core) încă din 2012 şi este astfel este trecută în Master Planul General de Transport al României încă din 2015, pentru a fi realizată până cel târziu în 2030.

– Ar susţine descentralizarea României, un stat ultracentralizat, care funcţionează potrivit legii administrative din 1968, adică din timpul dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu.

Deşi s-a votat o lege şi se află oficial printre priorităţile statului român, Autostrada A8 întâmpină în prezent numeroase probleme de subfinanţare şi avem numeroase motive să credem că va fi abandonată în favoarea Autostrăzii A13 (Bacău-Braşov), care este necesară, dar drept coridor secundar, pentru că nu va reuşi să se impună ca o soluţie pentru întreaga regiune.

Asociaţia noastră urmăreşte promovarea intereselor generale ale regiunii şi sprijină construirea tuturor celor 3 autostrăzi anunţate pentru Moldova – şi A7 (Ploieşti-Siret) şi A8 (Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş) şi A13 (Bacău-Braşov), conform priorităţilor din Planul Naţional General de Transport, ce aşează prioritar, pe coridor principal Autostrada A8 si pe coridor secundar Autostrada A13.

Aşadar, Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei constată că în prezent are loc o reaşezare a priorităţilor într-un mod total netransparent. MDM susţine că trebuie respectate priorităţile, trebuie realizate proiectele care deservesc cel mai mare număr de oameni, zone largi, centre majore.

Iar din acest punct de vedere A8 este în top şi, desigur, ar fi cea mai scurtă şi eficientă variantă de legare a Moldovei la Via Carpathia, în viziunea pe care dumneavoastră, potrivit ultimelor declaraţii publice, urmăriţi să o configuraţi.