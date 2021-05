Iordănescu: Îmi însuşesc criticile, dar pe cele obiective. Pe cele de la tata mi le însuşesc

“Cu intensitate am trăit acest meci. Ne aşteptam la un joc foarte greu. Am avut cinci schimbări în primul 11, am apelat la sistemul de rotaţie. Mă bucur că echipa a răspuns bine. Salut eficienţa, punctele... Eficienţa într-o anumită măsură, am avut ocazii. Nu vreau să fac paralele, eu ştiu ce lucrez. Ştiu să respect opiniile, să-mi însuşesc şi criticile, dar pe cele obiective. Faceţi socoteala câte puncte am recuperat faţă de contracandidate de când am venit. În momentul de faţă suntem pe primul loc. Avem un final foarte greu de sezon. Miza e foarte mare, eu sunt mai vulcanic pe margine. De la tata îmi însuşesc criticile. Poate când oi fi mai bătrân un pic mă temperez”, a spus Iordănescu.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I. Golul a fost marcat de Itu, în minutul 6.

