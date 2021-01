Ipoteza unui scurtcircuit de la un telefon: „Au făcut explozie niște tuburi de oxigen”

”Au făcut explozie niște tuburi de oxigen… Dacă îl atingi cu grăsime face explozie. Ăla trebuie pus în cameră separată. Eu eram în salonul 66, la parter, dar noroc că nu am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri și am sărit pe balcon, pentru că era fum acolo ca la balamuc. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive cu abur! Și pompierii s-au mișcat încet, am și țipat la ei, bagă furtunul! Se uitau la furtunul ăla. Bagă măi, vino cu un stingător, ce stai să te uiți? Eu am sărit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, mulțumesc”, a declarat pacientul.

Antena 3 citează surse potrivit cărora brancardierii audiați deja au declarat că un pacient și-ar fi dat masca de oxigen jos și astfel ar fi pornit focul. Lângă el s-ar fi aflat şi tableta, cablul de încărcare al telefonului și rezervorul de oxigen. Primele informaţii conduc la ipoteza unui un scurt circuit la priza în care telefonul se afla la încărcat.

Și bărbatul care a sunat la 112 indică drept sursă primară a incendiului zona de lângă patul unui pacient, descris ca având o barbă lungă. Acesta și-ar fi scos adesea masca de oxigen, iar într-unul dintre aceste momente scânteile sau chiar flacăra de la priza unde ar fi avut la încărcat echipamentele sale electronice au luat contact cu oxigenul și au declanșat incendiul. Explozia tuburilor de oxigen, spune el, ar fi avut loc într-un moment ulterior, când salonul ar fi fost deja cuprins de flăcări și de fum. Bărbatul mai susține că a văzut cum patul și chiar barba pacientului de lângă priza care a făcut scurtcircuit ar fi fost cuprinse de flăcări, acela fiind momentul în care s-a decis să sune la 112.

Potrivit Antena 3, un medic a spart geamul și a intrat în salon, unde a încercat să salveze cât mai mulți pacienți.