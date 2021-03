ÎPS Calinic, acuzat că spionează preoții din subordine

Un cetățean l-a acuzat pe Înalt Preasfinția Sa Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de faptul că a încetat din a mai sluji și a început să își spioneze subalternii. “Spionaj? Da, am putea spune și așa! Sunt spionul Preasfintei Treimi, trimis de Dumnezeu ca să văd, la fața locului, cum își fac treaba copiii Lui. Interesant! În plus, vizitarea parohiilor, cel puțin o dată pe an, este o lucrare a episcopului, care face parte din fișa postului”, a răspuns imediat Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților