ÎPS Calinic, primul înalt oficial din BOR care aduce schimbări în ritualul botezului

ÎPS Calinic a anunțat că Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a luat o serie de măsuri în legătură cu schimbarea tehnicii botezului, după ce un bebeluș de șase săptămâni din Suceava a murit la scurt timp de la creștinare. Calinic e primul înalt oficial din Biserica Ortodoxă Română care anunță astfel de decizii.

„Trebuie să apelăm la logică! Se găsesc întotdeauna soluţii”, a precizat el.

Noile măsuri au intrat în vigoare de luni, 8 februarie. Printre altele, Arhiepiscopia a decis ca nicicun botez să nu mai fie oficiat fără asistenţa unui preot cu experienţă clericală.

De asemenea, înainte de fiecare botez, preotul va solicita familiei bebeluşului informaţii despre starea de sănătate a acestuia, dacă e născut prematur, dacă suferă de anumite boli sau sensibilităţi care i-ar pune în pericol viaţa în timpul afundării în cristelniţă.

Ca excepție de la regulă, dacă bebelușul are probleme medicale, este agitat, speriat, plânge foarte tare sau are sub 40 de zile sau când există situaţii speciale (familia nu doreşte afundarea copilului) prin ”pogorământ”, după cum precizează arhiepiscopul Calinic, „săvârşirea Tainei Sfântului Botez se poate face prin turnarea de apă sfinţită, din cristelniţă, pe creştetul copilului. Procedura va consta în introducerea pruncului în apa sfinţită din cristelniţă până în zona gâtului, iar apoi preotul va turna apa sfinţită, de trei ori, peste capul copilului”.