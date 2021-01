IPS Teodosie a făcut un pas înapoi în privinţa vaccinului anti-COVID

"Sunt într-un studiu foarte bun şi am gânduri pozitive. Am dobândit nişte cunoştinţe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Şi nu am fost informaţi, maine voi fi mai informat şi vă voi spune", le-a spus Teodosie jurnaliştilor. Întrebat dacă şi-a schimbat părerea despre vaccin, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns că nu-şi dă cu părerea, ci se încrede în cele ştiinţifice.

"Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoştinţe solide, ştiintifice. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este vizat de o plângere penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pentru atitudinea avută în toată perioada pandemiei, în care a contestat măsurile impuse de autorităţi. Plângerea penală a fost depusă la Poliţia Judeţeană Constanţa şi a fost trimisă joi Parchetului Curţii de Apel. Arhiepiscopia Tomisului a reacţionat spunând că plângerea penală este neîntemeiată, iar unul dintre motivele invocate este că IPS Teodosie nu poartă răspunderea purtării măştii de către participanţii la slujbe sau a păstrării distanţei fizice.

Ministerul Sănătăţii anunţă duminică, într-o postare pe Facebook, că Biserica Ortodoxă Română va sprijini campania de vaccinare şi va difuza materiale informative în eparhii, printr-o broşură intitulată “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură.”

"Încheiem duminica şi această săptămână cu bucurie şi cu multă speranţă pentru creştinii ortodocşi sau catolici din România şi de pe întreaga planetă. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a anunţat că Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinare în eparhii, printr-o broşură intitulată “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură.”"- a scris Ministerul Sănătăţii, duminică seara, pe pagina oficială de Facebook.

SURSA: hotnews.ro