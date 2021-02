ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a produs revoltă în rândul credincioşilor, când a decis să le interzică preoților fără experiență să mai boteze singuri, ci doar în prezența unui coleg cu experiență. ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a anunțat că, pentru spusele sale despre cum să se săvârșească Botezul, ÎPS Calinic va da socoteală în fața Sfântului Sinod.

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a precizat după tragedia de la Suceava, când un copil a murit după botez, că s-a temut și încă se teme de botez: "Mai bine urc munții", mărturisește ÎPS Calinic, el fiind de părere că oricare ar fi starea de sănătate a copilului "tot e pericol cu introducerea capului în apă".

După tragedia din Suceava, ÎPS Calinic a trimis un set de îndrumări, prin care preoții nou hirotonisiți să nu mai poată introduce copilul în cristelniță fără să fie însoțit de un preot mai experimentat.

"Am dat aceste îndrumări ca preotul care nu are siguranţă, nu are încredere nici în el, care se îndoieşte, neapărat el să nu mai facă botezul. Să cheme, că sunt destui colegi, vecini în cuprinsul Protopopiatului şi este obligatoriu să fie însoţit şi ajutat", a explicat ÎPS Calinic.

În replică, ierarhul Tomisului consideră că declaraţiile arhiepiscopul Argeșului și Muscelului sunt superficiale şi contrazic Sfintele Canoane.

”Nu îl împărtășesc nicidecum (n.r. declaraţiile ÎPS Calinic), sunt luate superficial. La Sinod vom avea discuții cu toții, pentru că nu poate să treacă aceste afirmații superficiale care contrazic Sfintele Canoane, nu pot să fie acceptate de membrii Sfântului Sinod! Imposibil! Botezul rămâne să-l săvârșim după toată regula canonică”, a precizat ÎPS Teodosie.