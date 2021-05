Irina şi Sorana merg mână în mână

*Irina Bara (122 WTA) este a şasea jucătoare română care va juca pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Ea a învins cu 7-5, 6-2 după un meci de două ore şi şapte minute, pe jucătoarea poloneză Magdalena Frech (153 WTA). Primul set a durat aproape o oră şi jumătate, cu game-uri lungi două dintre ele cu peste 20 de schimburi jucate. Irina a pornit foarte bine, a reuşit două break-uri în start dar a fost egalată la cinci. Deşi avantajul moral era în favoarea polonezei, Irina face un game de retur excelent în care a condus cu 40-0, după care a urmat serviciu cu un game alb. Deşi nu părea de la început, setul secund s-a lămurit după 2-2. Părea să se joace cu aceleaşi raliuri interminabile, în jocuri lungi.Dar după 2-0 şi 2-2, Irina a devenit mai agresivă în joc şi nu i-a lăsat Magdalenei nici un game. Românca a fost net superioară la primul serviciu, chiar dacă singurul as a aparţinut polonezei, iar numărul „dublelor” a fost egal (2-2). Frech a avut mai multe mingi câştigătoare (33-13), dar şi mai multe erori neforţate (46-17). Irina Bara se alătură pe tabloul principal de la Roland Garros jucătoarelor Sorana Cîrstea, Patricia Ţig, Irina Bara, Ana Bogdan şi Mihaela Buzărnescu.

*Sorana Cîrstea (61 WTA) a obţinut, vineri, calificarea în finala turneului de categorie WTA 250 de la Strasbourg. Pentru sportiva din Târgovişte, aceasta este a doua finală din acest an, după ce a câştigat turneul de la Istanbul, în aprilie, şi a şasea din carieră. Ea mai are un trofeu în palmares, la Taşkent, în 2008. Sorana a învins-o, în penultimul act, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe poloneza Magda Linette (48 WTA) după un meci de două ore şi opt minute. Linette a câştigat primul set cu 6-3, fructificând singura oportunitate de break din acest set. Poloneza a început bine şi actul secund, în care a avut de două ori avantajul break-ului (2-1, 3-2), dar Cîrstea a revenit de fiecare dată, reuşind să încheie setul, cu 6-4, contra serviciului. Românca a dominat decisivul, reuşind să câştige ultimele patru gameâuri (6-2).

Cîrstea a avut mai multe mingi direct câştigătoare în acest meci (24-14), dar a făcut şi ceva mai multe erori neforţate (50-47). „A fost un meci foarte greu şi chiar dacă am pierdut primul set am simţit că am jucat bine, dar adversara a fost mai bună. Am încercat apoi să fiu un pic mai deşteaptă şi să găsesc diferite căi de a ataca şi de a fi responsabilă şi a funcţionat. Au fost multe schimburi lungi de mingi, dar cu viteză în acelaşi timp. Sunte fericită, am venit la Strasbourg fără să ştiu cum mă simt şi fără aşteptări, aşa că este extraordinar să fiu în finală”, a declarat Sorana la interviul de pe teren. Ea va juca astăzi finala cu jucătoarea cehă Barbora Krejcikova (38 WTA), care a învins-o cu 5-7,6-3, 6-3 pe revelaţia turneului, germana Jule Niemeier (216 WTA). Krejcikova şi Cîrstea s-au mai întâlnit de două ori, scorul fiind egal, 1-1. Anul trecut, Cîrstea s-a impus în cadrul sferturilor de finală ale turneului ITF de la Dubai, cu scorul de 7-6, 1-6, 6-3, iar Krejcikova, în 2017, în semifinale, la Nürnberg, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-0.