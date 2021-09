Irineu Darău: Alegerile interne ale USR PLUS au fost organizate inechitabil, incompetent şi anti-democratic

Senatorul de Braşov Irineu Darău a anunţat că alegerile interne US RPLUS, derulate cu liste eronate de vot, ar fi putut fi corectate foarte simplu pe parcurs, înainte de decriptarea şi numărarea voturilor. Trecerea la calcularea rezultatului înainte de corecturi în registrul electoral arată reflexele nedemocratice ale conducerii actuale, respectiv dispreţul pentru fundamentul democraţiei: votul liber în condiţii echitabile, mai arată el. Darău a obţinut 3.300 de voturi, însemnând un procent de 10,1%, la competiţia internă, Dacian Cioloş are 15.111 (46.0%), iar Dan Barna a avut 14.404 (43.9%).

„Suntem într-un moment în care democraţia din USRPLUS, ca şi cea din România, sunt în continuare la cote deranjant de joase. În partid s-a văzut asta de la început, când conducerea actuală s-a arătat mai întâi vag surprinsă, iar apoi din ce în ce mai iritată de candidatura mea. Accesul la membri şi la informaţii a fost profund dezechilibrat, ca şi cum totul era pregătit doar pentru doi candidaţi, iar al treilea încurca nişte socoteli. În timp ce procesul democratic intern a fost atacat cu crosa de golf de un candidat, celălalt şi-a văzut liniştit doar de jocul şi de scorul lui. Voi apela la toate mijloacele, procedurale şi legale, pentru a clarifica, contesta şi corecta procesul de vot. Sunt documentate deja prea multe situaţii punctuale şi sistemice care dovedesc un proces eronat de vot, girate de tăcerea continuă a Biroului Naţional, Secretariatului General şi Comisiei Electorale faţă de toate notificările oficiale trimise de mine şi de mulţi alţii. Chiar şi astăzi, în ultimele minute de vot, procesul putea fi corectat. Însă, odată ce s-a trecut de decriptarea voturilor şi calcularea rezultatului, s-au decriptat şi intenţiile reale ale responsabililor de bunul mers al campaniei. Dan Barna şi Dacian Cioloş au fost în deplină cunoştinţă de cauză privind toate problemele, dar nu au acţionat.”, a declarat Irineu Darău, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Darău a mulţumit echipei care l-a susţinut pentru un mandat la şefia USR PLUS şi a precizat că această echipă a fost singura care şi-a asumat să scrie membrilor despre neregularităţile mari ale procesului de votare şi să solicite întregului Birou Naţional corectarea registrului electoral înainte de finalul turului I.

„Vreau să transmit mulţumiri pentru toţi cei care mi-au acordat încrederea lor, prin votul pe care mi l-au dat. Fiecare om în parte care a aderat la candidatura mea manifest arată că semnalul de alarmă pe care îl trag s-a auzit foarte clar. De asemenea, tot acest sprijin reprezintă o speranţă că partidul nostru încă nu a fost complet acaparat. Am primit mesajele colegilor, le-am auzit vocea şi voi continua lupta de contestare a încălcărilor repetate ale principiilor şi valorilor care ne-au adus împreună - mai ales acum, când am sprijin şi este cert că nu sunt singurul care gândeşte aşa. Iar dacă alegerile ajung în turul doi, niciunul dintre candidaţi nu are susţinerea mea. Principiile nu se negociază niciodată, nici măcar în funcţie de rezultatul electoral - din păcate fix acest lucru l-au făcut cei doi lideri, gândindu-se la şansele proprii mai mult decât la apărarea democraţiei şi integrităţii votului. În schimb, indiferent de rezultatul scrutinului, eu rămân la dispoziţia membrilor pentru a le apăra drepturile, respectiv pentru a fi notificat despre încălcarea regulilor şi principiilor. Am dovedit că pot fi un avertizor de integritate onest şi eficient şi voi continua această luptă.”, a adaugat senatorul USR PLUS.

Conform sursei citate, la imediatul Congres, Irineu Darău va avansa şi susţine un set clar de soluţii, ce includ: sistem de vot proporţional la toate nivelurile; super-majoritatea necesară pentru aplicarea de sancţiuni, pentru împiedicarea sancţiunilor discreţionare date de birouri sau comisii prin majorităţi fragile, limitarea cumulului de funcţii.

„Pentru succesul partidului, contează valorile care ne-au unit şi mobilizat, dar şi aplicarea lor cu bună credinţă. USRPLUS trebuie reformat, dar candidaţii Dan Barna şi Dacian Cioloş, conducătorii Dan Barna şi Dacian Cioloş şi chiar şi simplii membri de partid Dan Barna şi Dacian Cioloş nu mai au credibilitate. Prin acest proces viciat de vot ne-au lipit o ştampilă pe care va trebui să muncim din greu pentru a o putea şterge din ochii noştri şi ai românilor. Iar toate acestea s-au întâmplat deşi soluţia tehnică era simplă şi accesibilă până în ultimul moment - eliminarea buletinelor ilegitime înainte de decriptarea şi calcularea rezultatului final al primului tur de scrutin. Din păcate, voinţa a cedat în faţa interesului electoral.”, a conchis Darău, potrivit sursei menţionate.

Dacian Cioloş a obţinut cele mai multe voturi în cursa pentru alegerea preşedintelui USR PLUS, însă va intra în turul al doilea cu Dan Barna, pentru că nu a întrunit 50% +1 dn voturile valabil exprimate. Având în vedere rezultatele, va exista un tur doi pentru alegerea noii conduceri a USR PLUS. Congresul va avea loc în data de 2-3 octombrie pentru alegerea Biroului Naţional.