IRO vrea să construiască un bloc alimentar propriu. „Am putea oferi mâncare de o calitate mai bună”

Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iași vrea să își construiască o bucătărie proprie. Până acum, spitalul nu a avut niciodată o bucătărie și a lucrat mereu cu o firmă de catering. Deși calitatea mâncării s-a îmbunătățit în ultimii ani, unii pacienți s-au plâns că aspectul și gustul nu sunt pe placul lor, conform chestionarelor de satisfacție.

Pacienții de la IRO au nevoie de mese speciale, fără prea multă sare și condimente, deoarece sunt mai sensibili. Totuși, angajații cred că mâncarea ar putea fi mai bună. La ultima licitație organizată pentru un nou contract de catering pe trei ani, a fost așteptată concurență între mai multe firme, dar doar firma deja colaboratoare s-a înscris.

„În toate chestionarele de satisfacție, o parte dintre pacienți își exprimă nemulțumirea și consider că, dacă am avea un bloc alimentar propriu, am putea oferi mâncare de o calitate mai bună”, a declarat Mirela Grosu, managerului Institutului Regional de Oncologie din Iași.