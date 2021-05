Ironii fine din partea catolicilor la adresa ÎPS Teodosie. „Noi îl iubim pe PS Teodosie. ”Sunt ferm convins că şi Preasfinţia sa ne iubeşte. Doar suntem creştini.”

Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Teodosie, a afirmat joi că o familie de ortodocşi a făcut un lucru greşit prin faptul că a botezat copilul unei familii de catolici şi că trebuie să se spovedească şi să se căiască pentru acest păcat.

„Au făcut un lucru rău, greşit, mă mir că i-au acceptat catolicii. De aceea, să se spovedească şi să se caiască pentru acest păcat, să-şi primească un canon”, a precizat arhiepiscopul Tomisului.

În octombrie 2020, i-a spus unui român din străinătate care i-a cerut sfatul că este „mare păcat” să mergi la o biserică catolică şi că trebuie neapărat să găsească una ortodoxă, chiar dacă este rusească sau sârbească. Două luni mai târziu, el a lansat un nou atac la adresa catolicilor, criticând modul în care aceştia se împărtăşesc.

„Noi îl iubim pe PS Teodosie. Sunt ferm convins că şi Preasfinţia sa ne iubeşte. Doar suntem creştini. PS. Nu mai fiţi atât de duri cu el”, a scris vineri Francisc Doboş pe Facebook.

Replica lui Doboș, care de-a lungul anilor a atacat frecvent ortodocșii care mergeau în pelerinaje la moaște, precum și ierarhii lor, conține intenționat apelative insultătoare pentru un arhiepiscop. Asta pentru că titulatura prelatului tomitan este ÎPS Teodosie, nu PS Teodosie, cum scrie Doboș, care se presupune că are suficient de multă cultură teologică pentru a face distincția între un episcop, care are titulatura ”preasfințit” și se prescurtează PS, și arhiepiscop, care are titulatura de ”înaltpreasfințit”, prescurtându-se ÎPS. Totodată, pentru că este din rândul clerului și are și studii superioare, Doboș ar fi trebuit să știe că întreaga titulatură a unui ierarh este PS Părinte, ÎPS Părinte sau Preafericitul Părinte, potrivit stiripesurse.

Totodată, Doboș s-a făcut remarcat, în ultimii ani, prin implicarea sa în diverse proteste împotriva PSD.