ISJ a premiat profesorii ieșeni aflați în pragul pensionării. Minsitrul Deca: „Îmi doresc tare mult ca fiecare dintre dvs. să rămână într-un fel sau în altul legat de școală”

„Este un eveniment în care să intersectăm retrospective, proiecții la final de drum profesional și să venim cu o formulă prin care colegii noștri foarte valoroși să ne rămână aproape. Punem deja bazele unui proiect prin care dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori, să rămâneți mentori în sistemul de educație, aproape de colegii tineri care au nevoie de sprijin, de o vorbă bună, de exemple de bune practici pe care dumneavoastră le puteți oferi”, a transmis inspectorul școlar general al ISJ Iași, Luciana Antoci, în deschiderea Galei premiilor pentru întreaga carieră didactică.

Ligia Deca, ministrul Educației, în discursul său, le-a spus cadrelor didactice prezente cât de importantă este vocația în această profesie, explicând recunoștința pe care o are față de ei. „Sărbătorim, în primul rând, cariera dumneavoastră, însă cred că mai presus de asta sărbătorim vocația. «A fi dascăl» nu este doar o meserie, pentru că altfel ar putea să facă acest lucru toată lumea. Ne străduim să îi atragem și să îi alegem pe cei mai talentați care să poată mai departe să predea copiilor noștri. Îmi doresc tare mult ca fiecare dintre dumneavoastră să rămână într-un fel sau în altul legat de școală. Îmi doresc fie să mentorați profesori mai tineri, fie să predați, dacă există loc în arhitectura școlii, fie să vă puteți implica în educația formală și non-formală”, a declarat Ligia Deca, pe scena sălii „Henri Coandă”.

Apoi, pe rând, fiecare cadru didactic a fost invitat pe scenă pentru a-și primi diploma de apreciere a întregii activități didactice.

40 de ani în care le-a arătat copiilor lumea, la orele de Geografie

Printre profesorii premiați s-a numărat și Doina Zero, o profesoară de Geografie de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Podu Iloaiei. Cu o carieră de 40 de ani, Doina Zero a povestit cum a început să predea în 1984 la Miercurea Ciuc, folosind desenul pentru a-i învăța pe copii limba română și geografia. Revenită în 1989 la Podu Iloaiei, ea și-a continuat activitatea la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”.

„Dacă privesc în urmă, pot să spun că meseria aceasta este nobilă. Mi-a plăcut foarte mult ce am făcut, am iubit enorm copiii, mereu i-am încurajat. Am fost un pic severă, dar toate regulile au fost spuse la început de an școlar, astfel încât elevii știau întotdeauna la ce să se aștepte. Dacă am greșit, mi-am cerut iertare, iar în felul acesta ei au reușit să vadă că și noi, cei de la catedră, suntem oameni, nu suntem niște statui puse pe un piedestal. Din acest motiv, relația mea cu ei a fost foarte bună, corectă, cinstită și onestă”, a precizat aceasta pentru „Ziarul de Iași”.

Doina Zero a explicat că pentru a avea rezultate și relații frumoase cu elevii, trebuie să fii credibil ca dascăl, să respecți întotdeauna copiii și să îi evaluezi obiectiv.

„Am trecut prin foarte multe provocări. E adevărat, copiii s-au schimbat, dar noi, ca adulți, trebuie să ne gândim întotdeauna la faptul că fiecare generație vine cu provocările ei, pe care trebuie să le acceptăm. E nevoie să avem mintea deschisă și să putem înțelege noua generație, chiar dacă nu este ca atunci când eram noi elevi. Trebuie doar să știi cum să abordezi relația cu elevul! Cu cât îi interzici mai mult un lucru, cu atât este mai dorit și, atunci, nu mai interzicem, ci încercăm să utilizăm în mod creativ telefonul”, a completat profesoara de Geografie.

Ieșirea la pensie nu o vede ca un sfârșit, ci mai degrabă ca pe o nouă etapă în care se poate angaja și în alte activități. A spus că nu regretă nimic, iar dacă ar fi să o ia de la capăt, ar alege aceeași profesie și aceeași disciplină. „O disciplină mai generoasă decât Geografia nu cred că există! Îi duci pe copii în toate colțurile lumii, prin toate celelalte discipline”, a precizat profesoara Doina Zero.

„Am căutat să fac oameni, să îi atrag de partea frumosului”

Constantin Crenganis, profesor la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, a reflectat asupra celor 33 de ani de carieră didactică, precedați de o bogată experiență în artele plastice, în sculptură decorativă și sculptură în lemn/piatră. Deși a spus că începutul profesoratului a fost greu din punct de vedere financiar, a continuat, fiindcă îi oferea posibilitatea de a intra în contact cu tinere talente care doreau să pășească în lumea imaginației.

„Perioada cât am fost profesor mi-a oferit posibilitatea ca în timpul când nu erau cursuri, dar în același timp aveam diferite activități, să mai pot lucra, să pot face statui, busturi pentru expoziții naționale și internaționale. Am foarte mulți elevi care sunt artiști în Olanda, Spania, Franța, Statele Unite ale Americii. Foarte mulți sunt în profesii apropiate artelor plastice, cum ar fi creația prin intermediul științelor informatice, butaforie, sculptura decorativă sau designul”, a declarat Constantin Crenganis.

Despre tinerii care au absovlit Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, profesorul spune că au plecat cu un „bagaj extraordinar, pentru că văd lumea cu alți ochi față de ceilalți care nu au avut șansa de a găsi frumosul în tot ceea ce este în jurul nostru”.

„Pentru că sunt atât de mulți mesageri ai frumosului, eu cred că mi-am împlinit destinul. În primul rând, am căutat să fac oameni, să îi atrag de partea frumosului, dar și de partea a ceea ce înseamnă buna creștere a copilului, adică să prețuiască munca și respectul. Eu și colegii mei am reușit să punem în valoare acest potențial care este în jurul nostru, copilul”, a continuat Constantin Crenganis.

