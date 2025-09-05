ALCOOLUL UCIDE | Istoria conviețuirii alcoolului cu românii: statistici crunte de acum un secol. La Iași rachiul ucidea peste 100 de oameni pe an. Lecții de la 1900 și realități de astăzi, la fel de dureroase

În 1899, statisticile din Iași consemnau 111 morți într-un singur an din cauza alcoolului și zeci de crime, accidente și sinucideri puse pe seama beției. Capitala Moldovei era descrisă ca un templu al „cultului alcoolului”, unde se bea dimineața, la prânz și seara, la masă și în afara ei. După un secol, datele nu sunt mai blânde: România rămâne printre statele cu cel mai ridicat consum din Europa, cu până la 17 litri de alcool pur pe cap de locuitor, peste media continentală de 9,2 litri. Între rachiu de cazan și rafturile din supermarket, alcoolul continuă să fie oglinda fidelă a unei societăți care nu și-a pierdut obiceiul vechi de a bea mult și des.

În România, alcoolul nu e doar o băutură: e o prezență constantă, un ritual, un instrument de socializare și, uneori, o armă tăcută. În martie 2020, un amestec mortal de spirt contrafăcut a curmat viața a 17 ieșeni. Unii au băut ceea ce credeau că e alcool sanitar, alții l-au folosit în gospodărie, neștiind că fiecare sticlă era o capcană. Tribunalul a stabilit pedepse între 20 și 25 de ani de închisoare pentru autorii acestui „genocid cu mitilic”.

România a avut întotdeauna o relație complicată cu alcoolul

Iordanianul Fuad Ahmed şi doi irakieni, Zuhair Abdel Nabi Ali Dawoud şi fiul acestuia, Abdul Satar Dawoud, au fost trimişi în judecată în octombrie 2020 pentru omor calificat, înşelăciune, falsificarea de alimente, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ei încercaseră să profite de panica de la începutul epidemiei COVID-19 și de lipsa de materiale sanitare, punând pe piață cantități importante de spirt contrafăcut. În loc de alcool etilic denaturat, ei au vindeau un amestec de alcool metilic, apă și vopsea de ouă. Alcoolul metilic este deosebit de toxic, letal chiar în cantități reduse, fapt care a provocat un număr mare de decese și îmbolnăviri, îndeosebi în mediul rural, unde spirtul este folosit în mod curent ca băutură alcoolică. Un număr de 17 ieșeni au decedat după ce au băut spirtul contrafăcut.

Cazul a readus în prim-plan un adevăr mai vechi: România a avut întotdeauna o relație complicată cu alcoolul, între tradiție, cultură și reguli care încearcă – adesea în zadar – să țină în frâu beția.

Tragedia cu spirtul contrafăcut din vremea pandemiei nu a fost decât o oglindă întoarsă a unor obiceiuri vechi. Dacă astăzi oamenii au băut din sticlă ceea ce credeau că este salvare, acum mai bine de un secol alții goleau pahare cu aceeași inconștiență, iar medicii și profesorii vremii scriau cu îngrijorare despre beția ridicată la rang de obicei cotidian.

Statistici interesante de acum 126 de ani

O statistică realizată la Iași în urmă cu 126 de ani scotea în evidență numărul mare de victime ale alcoolismului. Astfel, în 1899, consumul exagerat de alcool cauza „77 de delicte și crime, 28 de accidente ți sinucideri, 21 de morți grabnice și casuri de nebunie”, iar „suma morților” cauzate de alcoolism era de 111 cazuri.

De la rachiu de prune și țuică „de la țărani”, la vinurile de cârciumă și fabricile moderne de alcool, fiecare deceniu a adus noi încercări de reglare a consumului, prin legi, taxe și educație. Și, în paralel, fiecare generație a găsit modalități de a ocoli regulile, fie prin improvizații casnice, fie prin comerț ilegal sau falsificări periculoase. În spatele statisticilor, cifrelor și legislației, se află o poveste despre putere, risc și cultură – despre modul în care alcoolul a modelat viața socială, economică și morală a românilor.

Alcoolul la începutul secolului XX: „Capitala dă tonul și în ceea ce privesce consumațiunea de alcool”

În România începutului de secol XX, consumul de alcool era deja un fenomen social răspândit, acceptat și chiar cultivat în toate mediile. Analele Academiei Române din 1901 descriau Bucureștiul drept capitala cultului alcoolului: „Ca în alte privințe, Capitala dă tonul și în ceea ce privesce consumațiunea de alcool în diferitele sale forme, nicăieri cultul alcoolului nu s’a desvoltat și nu s’a rafinat ca la Bucuresci.”

Copilului i se dădea alcool „ca medicament”, femeilor tinere pentru anemie, iar flăcăii transformau băutura într-un sport, un ritual de apartenență socială. Se bea „înainte de masă, la masă și după masă; se bea acasă, la birt, la cafenea, la cofetărie, la băcănie, la berărie, la cârciumă, la sindrofie, se bea vara pentru răcorire, iarna pentru încălzire, înainte de muncă pentru stimularea puterilor, după muncă pentru isgonirea ostenelii”. Alcoolul era omniprezent, iar sticlele de cognac și de rom „lipsesc rareori chiar dintr’o gospodărie săracă”.

În mediul rural, țuica și rachiul de prune dominau consumul de vin. „Sátanul bea rachiu în tot cursul anului, băutura lui de diminață și înaintea fiecărei mâncări este rachiul. La muncă, țăranul crede în rachiu ca într’o fântână de puteri”. Cârciuma devenea centrul social al satului, dar și spațiu al conflictelor, imoralităților și violențelor. Legile stricte nu puteau stăpâni beția:

„După legea austriacă din anul 1877, valabilă pentru Galiția cu Lodomeria, Cracovia și Bucovina, omul găsit beat pe stradă este pedepsit cu închisore, iar dacă după recidivă a fost pedepsit cu maximum pedepsei, numele lui este afișat în comună, și nici un cârciumar nu mai are voie să-i deă băutură.”

Reglementarea consumului și legislația sanitară la 1900

Reglementarea alcoolului în România a început prin eliminarea alcoolului brut, nerafinat, „când într’o mare parte a Europei, el mai era admis la prepararea băuturilor”. La sfârșitul secolului XIX, legislația sanitară prevedea calitatea băuturilor, gradul lor de puritate, concentrația maximă de alcool, esențele și culorile permise, procedurile de limpezire și substanțele acceptate pentru fabricarea băuturilor spirtoase. Modificările legii sanitare din 1898 au introdus chimiști sanitari și sancțiuni severe pentru abateri, „cu mult mai severe decât cele din Codul penal”.

Vinurile de cârciumă erau adesea falsificate prin adaos de alcool, în timp ce vinurile naturale aveau tărie mai mică. Berea indigenă, inițial 4,5–6% alcool, a fost redusă la 3–4%. Totuși, băuturile distilate rămâneau principala sursă de alcoolism, două treimi din alcoolul consumat provenind din „țuică, rachiu de vin, de drojdii, de tescovină”. În procesul de fermentare se formau impurități toxice, precum alcoolul amilic, butilic, propilic și isobutilic, furfurolele și aldehidele.

Una dintre falsificările cele mai periculoase era adăugarea de eter etilic, importată din Rusia și Galiția, sever reprimată. În România, 30% din alcoolul consumat provenea din micile industrii casnice, adică de la cele 24.000 de cazane existente pentru distilat rachiu, țuică și vin, multe improvizate și nesigure.

Industria mare se moderniza treptat: dintre cele 46 de fabrici mari, 36 aveau aparate performante, iar restul erau silite să le modernizeze. Chiar și alcoolul industrial era aromatizat prin redestilare cu anason, chimion sau alte ierburi, pentru a fi mai plăcut și mai sigur decât alcoolul brut.

Controlul fiscal și reglementarea micilor producători

Până la luna august 1898, „tote comunele din județele Dâmbovița, Dolj, Falciu, Gorj, Olt, Romanați, Râmnicu-Sărat, Vâlcea și Vlașca, și peste 500 comune rurale din județul Argeș, Covurluiu, Ialomița, Iași, Teleorman și Vasluiu au fost investite cu regulamente asupra funcționării micilor cazane de destilat”.

Controlul fiscal era strâns legat de problema alcoolului. În 1852, guvernul Moldovei a instituit „adaos la accisul orășenesc” și licențe speciale pentru evrei, pentru ca aceștia să poată lua cu arendă cârciumi în sate. Când impozitul nu era suficient, în 1854 s-a introdus o nouă taxă pe dughenele de băuturi.

Regulamentele stabileau limite clare pentru datoriile pe băutură, diferențiate după statut social, și interziceau evreilor să dețină cârciumi în sate, tolerându-i doar în orașe și târguri. În lipsa aplicării stricte, alcoolul era folosit chiar ca monedă de schimb: „Pe alocurea cârciumarul dă sătenilor rachiu, în lipsă de bani, pe grâne, oue, găini și cumpără chiar munca lor cu anticipațiune, plătind-o cu rachiu.”

Mișcarea antialcoolică: școala și femeia, instrumente de prevenine

În 1897 s-a format Liga română din Iași, la inițiativa lui A. Xenopol, împreună cu A.C. Cuza și C. Thiron (n.r: A C. Cuza, fiul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost implicat în diverse inițiative culturale și sociale în România la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, printre care lupta împotriva alcoolismului și susținerea Ligii române antialcoolice). În 1900, M. Minovici a inaugurat o secție a acestei Ligi antialcool și la București.

Liga răspândea scrieri populare pentru „luminarea publicului asupra periculosității alcoolului” și susținea introducerea monopolului statului asupra vânzării de alcool. Prima „publicațiune antialcoolică” română, „Vorbire în versuri de glumă între Leonar bețivul din Longobarda și între Dorofata” de V. Aaron, apăruse încă din 1803. Iar M. Kogălniceanu analiza efectele rachiului asupra individului și societății, deosebind „beția de vin și cea de rachiu” și propunând măsuri pentru combaterea alcoolismului.

Școala și femeia erau considerate principale instrumente de prevenire: învățătorii organizau conferințe antialcoolice, iar femeia, „prima victimă a bărbatului alcoolic”, trebuia să facă propagandă împotriva alcoolului prin exemplu și prin crearea unui confort sporit în casă.

„Pentru ca femeea țăranului să devie un factor de combatere a alcoolismului, trebue să facă soțului șederea în casă mai atrăgătore, trebue să aducă locuința într’o stare mai confortabilă, să gătescă mâncări mai gustase, mai variate, să contribue la înlăturarea sărăciei prin economie, prin crescerea de paseri, prin vîntrarea de oue, de unt. (…) Femeea cultă póte participă cu succes la combaterea abusului de alcool, prin exemplul, prin povara, prin conlucrarea activă la organisarea de cârciumi în cari se vînd numai băuturi slab alcoolisate”.

Dr. I. Felix, autorul „Istoriei Igienei în România”, publicată în Analele Academiei Române și sursă importantă pentru acest articol, își exprima în lucrare o convingere care avea să fie infirmată de deceniile ce au urmat: el credea că „alcoolismul este un rol social, rădăcinile lui sunt obiceiurile societății actuale, obiceiuri care diferă numai în formă după gradul culturii straielor sociale, și aceste obiceiuri le va desrădăcină femeea română, când vom apelă la simțemintele ei cele mai sfinte”.

Consumul de alcool în România astăzi

Nici femeile, nici preoții și nici învățătorii nu au reușit să convingă românii să bea mai puțin.

Potrivit Statista, în prezent piața alcoolului traversează în România o perioadă de expansiune. În 2024, valoarea totală a pieței a ajuns la 5,2 miliarde de dolari, iar prognozele indică un avans de peste 17% până în 2029. Paradoxal, acest ritm nu se datorează creșterii volumului de alcool, ci majorării prețurilor: românii au cumpărat cu 51 de milioane de litri mai puțin în 2023, iar estimările pentru 2025 arată o scădere de aproximativ 1,7 miliarde de litri.

Iar datele Institutului Național de Statistică descriu evoluția consumului de alcool în România din ultimii cincisprezece ani ca o curbă în valuri: dacă în 2008 românii consumau, în medie, 12,4 litri de alcool pur pe cap de locuitor, în 2014 această medie scăzuse la 9,5 litri. După acest punct, însă, tendința s-a inversat, iar în 2023 s-a ajuns din nou la 12,3 litri, aproape de nivelul de la începutul perioadei. Practic, după un deceniu de temperare, consumul s-a reaprins, iar România a revenit printre țările cu cele mai ridicate valori din Europa.

Alte surse, precum Statista, estimează însă consumul mediu de alcool pur pe cap de locuitor ca fiind de 17 litri, ceea ce ne așază pe primul loc în Uniunea Europeană.

Diferența față de datele Institutului Național de Statistică provine din includerea consumului „invizibil” statistic, dar real în gospodării, prin vinul sau țuica produse în regim propriu. Într-un fel, ambele date spun adevărul: una despre ce trece prin piața fiscalizată, cealaltă despre obiceiurile de zi cu zi, dincolo de rafturile magazinelor.

Spre comparație, media europeană de alcool pur consumat pe cap de locuitor a fost de 9,2 litri, potrivit celor mai recente cifre, iar cea globală de 5,5 litri.

Statisticile sunt ferme: băutura rămâne tovarăș nelipsit al românilor

Alte statistici conturează și preferințele românilor în materie de băuturi. Cheltuielile lunare medii pe persoană reflectă o orientare clară spre bere și vin. În 2010, un român cheltuia în medie 5,31 lei pe alcool, din care 3,20 lei pe bere, 1,05 lei pe vin și doar 0,51 lei pe țuică și rachiuri. În 2024, suma a crescut la 19,84 lei pe lună, depășind ușor bugetul alocat băuturilor nealcoolice (19,46 lei). Însă distribuția rămâne semnificativă: 10,22 lei pentru bere, 6,34 lei pentru vin și 1,48 lei pentru țuică și rachiuri.

Aceste cifre arată că, deși tradițiile vechi continuă să fie prezente, consumatorii români se orientează tot mai mult către băuturile mai „mainstream”, iar țuica și rachiurile tradiționale păstrează doar un loc modest în obiceiurile cotidiene.

De la sticlele de spirt contrafăcut din anii pandemiei la berile reci cumpărate la ofertă din supermarket, firul e același: băutura rămâne un tovarăș nelipsit al românilor. Medicii de acum un secol credeau că femeile vor reuși să schimbe acest destin și să smulgă rădăcinile obiceiului. Statistica de astăzi arată însă altceva: în ciuda campaniilor, a avertismentelor și a comparațiilor cu restul Europei, paharul continuă să circule. Nu mai vorbim de aceeași mahala ca în vremea lui Cuza, dar reflexul a rămas. Se bea altfel, se bea din alte pahare, dar se bea la fel de mult…

Publicitate și alte recomandări video