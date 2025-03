Istoric ieșean recunoaște că s-a lăsat păcălit de Trump: „Un sociopat narcisist, fără onoare. Ucraina nu va accepta o pace în genunchi.

„Am greșit! Am crezut că Trump este un conservator atipic, cam impulsiv și orgolios, dar cu intenții bune. Am apreciat agenda sa contra „corectitudinii politice” și a ideologiei woke. M-am lăsat păcălit! Din păcate, felul în care l-a caracterizat Robert de Niro se dovedește corect – un sociopat narcisist fără principii și fără onoare. Aș adăuga – și un mare idiot! Ideea unei împărțiri a puterii planetare cu Rusia și China e absurdă, deoarece presupușii noi parteneri urăsc SUA și tot ceea ce (încă) reprezintă ea! Se poate discuta și despre măsura în care Zelenski are partea sa de vină (poate că a fost prea familiar, un pic mai protocolar și mai rezervat i-ar fi adus un plus de statură prezidențială). În mod evident, urmează vremuri grele pentru Ucraina și eu unul am îndoieli că va rezista 2 ani pe actualul aliniament al frontului (până la alegerile pentru Congresul SUA pe care cred că republicanii le vor pierde categoric, așa cum a subliniat și d-l Adrian Papahagi). Nu prea cred în forța UE de a suplini logistic SUA, de a vorbi mai puțin și de a face mai mult. Ceea ce însă mi se pare destul de clar și puțin scos în evidență este dimensiunea națională a problemei – o națiune, cea ucraineană, care refuză să capituleze, care pare să-i perceapă pe ruși drept dușmani pentru eternitate și care va fi foarte greu de anihilat în voința și conștiința colectivă a propriei identități și suveranități. Cât de ridicoli apar mai toți „suveraniștii” din UE în fața acestui eroism național ucrainian pe care Zelenski l-a exprimat cât se poate de clar ieri – „nu eu refuz să capitulez, ci poporul ucrainian”. Poate că, din nefericire, rușii se vor apropia de Nipru sau de Odesa în 2025 și 2026, dar mă îndoiesc că ucrainienii vor accepta o pace în genunchi, oricât și-ar dori Trump și Putin acest lucru”, a scris Prof.dr. Cristian Ploscaru pe Facebook.

Reamintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers vineri la Casa Albă pentru convorbiri cu preşedintele Donald Trump şi semnarea unui acord privind exploatarea mineralelor ucrainene, însă întâlnirea din Biroul Oval a devenit rapid tensionată, chiar dacă presa era de faţă, iar ulterior s-a dovedit un eşec: liderii s-au certat, iar acordul pentru minerale nu a mai fost semnat.

