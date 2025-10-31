ISU și drumarii anunță că s-au pregătit de iarnă. Vom vedea însă asta la prima zăpadă

Planul de măsuri pentru asigurarea condițiilor de desfășurare normală a activităților economice și sociale la nivelul județului Iași pentru sezonul de iarnă 2025-2026 a fost elaborat deja, a anunțat într-o conferință de presă col. Petrea Melinte, prim adjunctul inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean. Planul include acțiunile concrete pentru toate etapele, începând de la prevenire, până la răspuns și restabilirea stării de normalitate, a precizat el.

„Până la jumătatea lunii noiembrie, instituțiile și autoritățile responsabile trebuie să finalizeze semnarea contractelor de prestări servicii acolo unde încă nu există, să verifice utilajele și să asigure stocurile necesare de materiale”, a amintit reprezentantul ISUJ Iași.

Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică trebuie să aibă actualizată și să furnizeze către ISU situația gravidelor în ultimul trimestru de sarcină, precum și a pacienților care necesită dializă, pentru măsuri de prevenție în cazul ninsorilor abundente care pot să ducă la blocarea căilor de acces. La fel, Delgaz Grid actualizează permanent lista cu clienții vulnerabili – persoane a căror viață depinde de buna funcționare a echipamentelor medicale electrice, dar asigură funcționarea normală a rețelelor electrice și de gaz.

Codul roșu de viscol din aprilie 2023

Cât privește circulația auto în condiții meteo periculoase, colonelul Melinte a atras atenția că, dacă deplasarea este absolut necesară, conducătorul unui autovehicul trebuie să se asigure că mașina este bine echipată și că funcționează în parametrii normali. El a amintit de codul roșu de ninsoare și viscol puternic instituit în nordul Moldovei la începutul lunii aprilie 2023, „când sute de autovehicule au fost blocate numai pe teritoriul județului Iași și a trebuit să intervenim pentru salvarea acestora și a ocupanților lor”.

Prezent la raport, directorul Direcției drumurilor județene a precizat că există un contract subsecvent semnat și că stocurile – 20 de mii de tone de nisip și 5 mii de tone de sare – sunt pregătite. Sunt de asemenea pregătite 70 de utilaje de intervenție, dispersate în baze și puncte de sprijin din tot județul, a mai spus Ovidiu Ciucan. „În momentul în care prognoza meteo va atenționa asupra apariției fenomenelor specifice iernii, vom activa imediat aceste utilaje”, a spus el.

Polei și înzăpezire

Și Direcția drumurilor naționale, care acoperă șase județe din zona Moldovei, are parcul auto și stocurile de materiale pregătite. Întrebat despre punctele unde sunt semnalate de cele mai multe ori probleme de trafic când ninge sau e viscol, Dan Hațegan, responsabil de comunicare la DRDP Iași a menționat rampe precum șoseaua Bucium spre Poieni (DN 24), zona Bivolari (DN 24C), dar și zonele de șes, unde vântul suflă cu putere și troienește zăpada.

Pe de altă parte, pe rețeaua drumurilor județene sunt mai multe probleme de acest fel cauzate de relief, a adăugat directorul Ciucan. „Prin toate lucrările de modernizare făcute în ultimii 10 ani am eliminat în bună parte punctele de înzăpezire prin construirea de taluzuri. Acolo unde acest fenomen nu poate fi stăpânit am înființat baze în proximitate: la Grajduri, pe DJ 248, la Lespezi, pe DJ 208. În condiții de viscol, suntem pregătiți cu șase autofreze de mare capacitate pe care le avem la dispoziție prin contractul de deszăpezire”, a menționat șeful Direcției drumurilor județene. Ovidiu Ciucan a amintit de un alt „inamic” al conducătorilor auto și al drumarilor deopotrivă: poleiul.

