IT-iștii ieșeni, la coada clasamentelor salariilor IT din România. Venituri medii mai mici cu 5.900 de lei față de Cluj

Cel mai bine plătiți au fost clujenii, care au încasat în medie 15.700 lei, cu 5.900 de lei peste salariul mediu al unui IT-ist ieșean, cu 2.400 de lei peste cel al unui bucureștean și cu 2.100 de lei peste salariul mediu din IT din România.

În medie, un începător câștigă 5.400 de lei/lună

Industria IT din România a continuat să ofere salarii competitive și în 2024, iar datele raportului menționat arată că venitul mediu net al unui angajat din acest domeniu ajunge la 13.600 de lei lunar. O valoare de referință și mai relevantă este mediana de 12.500 de lei, ceea ce înseamnă că jumătate dintre angajați câștigă mai mult de această sumă, iar cealaltă jumătate mai puțin.

Însă, în funcție de de nivelul de experiență, salariile au avut variații considerabile. Pentru pozițiile de juniori, venitul mediu a fost de 5.400 de lei, cu o marjă largă de fluctuație. Cei mai slab plătiți 10% dintre juniorii din IT au câștigat doar 2.300 de lei, în timp ce junitorii de top au încasat salarii nete lunare de până la 8.800 de lei.

Pentru dezvoltatorii cu experiență medie, salariul mediu a ajuns la 12.000 de lei. Dintre aceștia, cei mai slabi 10% au primit lefuri nete de 6.000 de lei, iar cei mai bine plătiți 10% au încasat peste 20.300 de lei. Această creștere substanțială subliniază cât de importantă este experiența în industrie.

La nivelul seniorilor, veniturile au fost considerabil mai mari. Salariul mediu a fost de 16.600 de lei, cu un interval cuprins între 9.300 de lei pentru cei aflați la limita inferioară și 27.500 de lei pentru cei mai bine plătiți, care dețin competențe avansate și lucrează pe tehnologii de ultimă generație.

Iașul, între discrepanțe salariale și potențial economic

Iașul continuă să fie un centru important pentru dezvoltarea economică, dar datele salariale arată o realitate contrastantă. Salariul mediu al unui IT-ist ieșean a fost de 9.800 de lei, situându-se sub alte mari centre urbane, ceea ce indică o discrepanță semnificativă față de liderii din România. Totuși, când privim spre segmentul de top, lucrurile capătă o nuanță diferită. Cei mai bine plătiți 10% dintre angajații din tehnologie de la Iași au fost remunerați în medie cu 17.000 de lei, un venit mai mare decât cel înregistrat în Timișoara sau Sibiu, orașe care depășesc Iașul la media generală a salariilor.

sursă date: EUROPEAN TRANSPARENT IT JOB MARKET REPORT 2024

Cluj-Napoca a fost liderul absolut în ceea ce privește veniturile, cu o medie salarială de 15.700 de lei și un vârf de 26.500 de lei pentru top 10%. Bucureștiul s-a clasat imediat după, cu o medie de 13.300 de lei și un salariu maxim de 22.500 de lei. În orașe precum Târgu Mureș, Sibiu și Timișoara, salariile medii au variat între 11.100 și 11.900 de lei, dar ponderea veniturilor mari a fost mai echilibrată, ceea ce sugerează o distribuție mai uniformă a câștigurilor.

Dacă în orașe ca Brașov salariile din industria IT au fost mai mici atât la nivel mediu, cât și în segmentul de top, în Iași se remarcă un contrast puternic: o masă largă de angajați câștigă mai puțin decât în Cluj sau București, dar elita profesională beneficiază de venituri consistente. Acest lucru sugerează o economie locală aflată în tranziție, cu un sector IT și servicii care atrag tot mai multe investiții, dar cu un decalaj față de alte orașe în ceea ce privește distribuția generală a veniturilor.

Angajații de top au salarii mai mari ca-n Germania

Iașul pare să se afle într-un punct de inflexiune. Cu o medie salarială în sectorul IT încă modestă, dar cu vârfuri comparabile cu marile centre economice ale țării, orașul poate deveni în următorii ani un pol de creștere, dacă tendințele actuale se mențin și decalajul dintre veniturile medii și cele din top 10% se va echilibra.

Raportul „European Transparent IT Job Market Report 2024” compară și salariile din industria IT din șase țări europene, între care și România. Ce surprinde în această comparație este faptul că situația salariilor din IT-ul din România la nivel european e comparabilă cu cea a IT-ului din Iași la nivel național. Din șase țări analizate, salariile medii cele mai mici din IT au fost cele din România (56.000 euro/an), în schimb atrage atenția prin salariul maxim de 94.800 de euro/an oferit angajaților de top, depășind atât Germania, cât și Polonia și Olanda. Această discrepanță indică o piață IT polarizată, unde un număr restrâns de experți se bucură de remunerații extrem de competitive, în timp ce majoritatea angajaților au venituri mult mai modeste.

Sursă grafic: EUROPEAN TRANSPARENT IT JOB MARKET REPORT 2024

Elveția rămâne cea mai bine plătită piață IT din Europa, urmată de Marea Britanie și Germania. Polonia a înregistrat o creștere semnificativă, concurând acum strâns cu Germania. Olanda și România continuă să ofere oportunități puternice pentru angajații de top, iar piețele emergente precum Polonia și România devin din ce în ce mai competitive, reducând decalajul față de Europa de Vest, concluzionează raportul.

