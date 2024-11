Italia a învins Slovacia în finală şi a câştigat Billie Jean King Cup.

Paolini, clasată pe locul 4 WTA, a fost vicecampioană la Roland Garros în iunie şi la Wimbledon în iulie, devenind astfel prima femeie de după Serena Williams în 2016 care ajunge în acelaşi sezon în finale la Roland Garros şi All England Club.

„Un an incredibil. Un an incredibil. Un an nebunesc. Să termin aşa, cu un titlu … este uimitor. Nu am cuvinte să descriu asta. Încerc doar să mă bucur de fiecare moment”, a declarat Paolini. „Mă simt norocoasă să fiu în această poziţie. Mă simt norocoasă să fac parte din această echipă”.