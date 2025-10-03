Italia: Cristi Chivu – fără reguli, fără limite, fără teamă, sau cum îi ţine românul „în priză” pe jucătorii lui Inter Milano

Inter Milano, echipa condusă de Cristian Chivu, pare să revină după un început dificil, iar antrenorul a declarat vineri că nu există reguli sau limite în ceea ce priveşte rotaţia lotului şi că nimeni nu ar trebui să simtă că are garantat un loc de titular, scrie news.ro.

Sezonul lui Chivu a început cu două înfrângeri în primele trei meciuri din campionat, ceea ce o pune pe Inter în situaţia de a recupera decalajul din clasament. Inter a avut un început de sezon reuşit însă în Liga Campionilor, cu două victorii din două meciuri, iar antrenorul român a fost întrebat despre tendinţa sa de a schimba echipa de la meci la meci, portarii împărtăşind şi ei această rotaţie.

„Pentru mine, obişnuitul nu există. Nu am superstiţii, fac ceea ce cred că este corect când vine vorba de gestionarea jucătorilor”, a declarat Chivu reporterilor înainte de meciul de sâmbătă cu Cremonese.

„Pentru mine, nu există reguli în fotbal, nu există limite. Nu mi-e frică, ceea ce nu cunoaştem este nelimitat şi nu există reguli fixe. Există doar oportunităţile pe care jucătorii merită să le aibă, conform instinctelor mele. Nu există nicio regulă conform căreia un portar joacă doar în campionat şi celălalt în Cupe. Ceea ce nu vreau este egoismul în cadrul lotului.”

Chivu trebuie să aleagă un înlocuitor pentru a juca alături de Lautaro Martinez împotriva lui Cremonese, dar antrenorul lui Inter nu a dezvăluit nimic, nici măcar propriilor jucători.

„Am o idee şi vom vedea cine va juca împreună cu Lautaro. Nu pot dezvălui asta acum. Nu am nimic de ascuns, dar jucătorii trebuie să se simtă responsabili”, a spus Chivu.

„Aş putea anunţa acum primul unsprezece, dar încerc să-i fac pe toţi responsabili. La antrenamente, schimb lucrurile pentru ca toată lumea să se simtă importantă. Poate astăzi cineva este supărat pentru că va crede că nu joacă mâine. Vreau să fie supăraţi pentru că nimeni nu ar trebui să se simtă deja în siguranţă şi toată lumea trebuie să fie pregătită. Deseori îi anunţ cu trei ore înainte de meci cine va juca”, a mai spus Cristian Chivu.

Inter este pe locul cinci în clasament cu nouă puncte, la trei puncte de trioul din faţă, alcătuit din AC Milan, Napoli şi AS Roma, în timp ce Cremonese, promovată, a avut un start impresionant şi este la egalitate de puncte cu echipa lui Chivu.

