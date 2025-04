Italia: Povestea miraculoasă a clubului care promovează de fiecare dată când un papă moare sau se retrage

Din 1958, clubul italian a avut o relaţie fără precedent cu papii. În acel an, povestea neobişnuită care leagă acest mic club italian de Sfântul Scaun a început odată cu moartea lui Pius al XII-lea. Clubul a fost promovat din divizia interregională în eşalonul superior, terminând pe locul 3 în campionat, datorită unei reguli care impunea o distribuţie geografică echitabilă.

Cinci ani mai târziu, povestea a continuat odată cu moartea Papei Ioan al XXIII-lea în iunie 1963. Aflată atunci în Serie D (a patra divizie), US Avellino a promovat în sezonul următor în Serie C, dominând campionatul şi fiind încoronată campioană.

Cincisprezece ani mai târziu, în 1978, Papa Paul al VII-lea a murit şi clubul din regiunea Napoli a promovat din nou. Jucătorii lui Avellino au terminat pe locul al treilea în Serie B – a doua divizie a Italiei – şi şi-au câştigat biletul pentru prestigioasa Serie A. Biserica a avut doi papi în acel an, deoarece Papa Ioan Paul I a fost ales la pontificat pe 26 august, dar a murit o lună şi două zile mai târziu, pe 28 septembrie 1978.

Şase promovări legate de dispariţia papilor

La începutul secolului XXI a fost confirmată relaţia miraculoasă dintre clubul italian şi papalitate. Papa Ioan Paul al II-lea, care a avut o perioadă ca Suveran Pontif excepţional de lungă, între 1978 şi 2005, a murit în data de 2 aprilie 2005. Clubul, care între timp retrogradase în divizia a treia, a terminat pe locul doi în grupa B din Serie C, şi a obţinut promovarea în divizia a doua.

Opt ani mai târziu, în 2013, Papa Benedict al XVI-lea şi-a încheiat pontificatul prin renunţare şi… Avellino a revenit în Serie B în calitate de campioană a diviziei a treia în sezonul 2012-2013.

În acest sezon, după moartea Papei Francisc, povestea continuă. US Avellino, care de atunci a retrogradat în divizia a treia, este liderul grupei C din Serie C cu un meci rămas de disputat. Cu un avans de opt puncte faţă de a doua clasată, Avellino, Biancoverzii au fost încoronaţi campioni şi au obţinut promovarea în Serie B, a doua divizie a Italiei.

Papa Francisc trebuie să fi auzit de această poveste incredibilă, deoarece a vizitat clubul în urmă cu câteva luni, după cum arată fotografiile postate de US Avellino după moartea pontifului.

