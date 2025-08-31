MICA PUBLICITATE
Italian nativ, prins la furat și condamnat la Iași. Spărgea tot ce-i ieșea în cale, mașini, automate de bilete etc.

De Alex ZĂNOAGĂ
duminică, 31 august 2025, 03:33
Născut în Italia, un tânăr nu a reușit să-și facă un rost acasă. A ajuns să doarmă pe la prieteni sau într-o locuință părăsită din Podu Iloaiei, făcând zilnic naveta la Iași, unde câștigă bani din curierat sau din spargeri. Ultima preocupare l-a și adus în fața justiției.

În noaptea de 13/14 februarie, Remus Bucătaru rămăsese în Iași. Lefter, s-a hotărât să spargă niște automate de bilete pentru a sustrage bani din acestea. Și-a încercat mai întâi norocul în stația de autobuz de lângă fostul Moldova Mall, pe Anastasie Panu. Cu o șurubelniță, a forțat încuietoarea automatului de bilete și a reușit să deschidă ușa. A scos caseta de depozitare a bancnotelor, pe care a desfăcut-o pe o bancă, luând banii. S-a deplasat apoi spre Târgu Cucu. Și-a cumpărat de mâncare de la magazinul non-stop din stație și a remarcat că și aici există un automat de bilete. A reușit să forțeze și încuietoarea acestuia, plecând cu caseta. Din prima casetă obținuse 365 de lei. Din a doua, 821 de lei. Dimineață, a plecat din Iași, dar s-a întors la ora 18.00. Constatase deja că se poate câștiga mai bine din furt decât din curierat, așa că a trecut direct la acțiune.

Ajuns în zona Podu Roș, a luat-o printre blocuri, încercând portierele mașinilor parcate pe alei. Un BMW X5 fusese lăsat pe aleea Nicolina cu portierele descuiate. A urcat în el și a luat tot ce i-a căzut în mână. Într-o geacă de pe bancheta din spate a găsit cheia mașinii, așa că a deschis și portbagajul, din care a luat un ghiozdan bej. A plecat apoi, mai bogat cu 60 de euro, 200 de lei, un telefon mobil Samsung Galaxy Fold 3, o tabletă cu tastatură, un cartuș de țigări Sobranie și ghiozdanul, în care se aflau diverse articole vestimentare și produse de igienă. Pe drum, și-a dat seama că nu mai are portofelul la el. S-a întors, crezând că l-a uitat în mașină. A tras din nou de portiere, dar acum erau închise. A tras de ștergătorul lunetei, apoi a spart-o. Și-a adus aminte că are cheile mașinii, așa că, fără vreun motiv anume, a urcat la volan și a mers aproximativ 100 de metri, lăsând BMW-ul în fața altui bloc.

S-a specializat pe automatele de bilete ale CTP

Pe 17 februarie s-a reapucat de spart automate de bilete. L-a atacat întâi pe unul din stația Podu Roș. A forțat încuietoarea, dar nu a reușit să scoată cutia de valori. A mers în Târgu Cucu, cu gândul să-și cumpere de mâncare. Neavând bani, a mai spart o dată automatul de bilete din stație. Erau doar 49 de lei. A mers pe Anastasie Panu și a atacat iar automatul de bilete, alegându-se cu 138 de lei. A fost ultima acțiune reușită.

Hoțul a fost identificat cu ajutorul imaginilor suprinse de camerele video stradale. Bucătaru a fost trimis în judecată pentru furt calificat, tentativă la furt calificat, furt în scop de folosință și conducere fără permis. Și-a recunoscut faptele, dar acest lucru nu i-a impresionat prea mult pe magistrații Judecătoriei. Tânărul nu avea antecedente penale în România, dar avea un cazier respectabil în Italia. El a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare, ca și la plata unor daune de 8.000 lei către proprietarul BMW-ului și a 2.373 lei către Compania de Transport Public, respectiv contravaloarea banilor furați și a unei cutii de valori care nu a putut fi recuperată. El va trebui să achite de 4.500 lei, reprezentând cheltuielile judiciare ocazionate de instrumentarea cazului său. Sentința Judecătoriei nu este definitivă. Ea a fost contestată de inculpat, procesul urmând să se reia în fața Curții de Apel pe 22 octombrie.

