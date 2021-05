Îți plac păcănelele online? Iată TOP 3 provideri pe care îi găsești la cazinourile licențiate din România! (P)

Odată ce ești informat, știi cum să alegi mai bine jocurile și, implicit, care sunt cele mai avantajoase pentru tine. Citește în continuare despre 3 dintre cei mai cunoscuți provideri ale căror creații le găsești la cazinourile de top din România.

Playtech

Dacă îți plac provocările și îți dorești să ai parte de cât mai multe surprize plăcute, încearcă din numeroasele Playtech sloturi pe care le găsești la operatorii licențiați din online-ul românesc. Jocurile au o grafică impecabilă, numeroase funcții avantajoase, dar și tematici unicate. Datorită creativității și parteneriatelor pe care le-a creat, doar Playtech are în portofoliul său păcănele în colaborare cu DC Entertainment, precum:

● Superman

● Justice League

● The Dark Knight

În plus, portofoliul este completat și cu multe alte titluri inspirate din filme, printre care:

● Robocop

● The Matrix

● Gladiator

De asemenea, una dintre cele mai cunoscute realizări este seria Age of the Gods, care are peste 25 de sloturi online.

Compania Playtech a fost fondată în anul 1999 în Estonia, obținând prima licență de casino 2 ani mai târziu. De-a lungul zecilor de ani a avut numeroase contribuții în industria iGaming, precum fondarea iPoker, cea mai mare rețea a acestui joc. Acest provider a reușit să treacă foarte repede granițele țării sale de origine și să se extindă în multe alte colțuri ale lumii, în prezent având peste 140 de licențe de funcționare.

Prin perseverența de care a dat dovadă, prin calitatea serviciilor și produselor, dar mai ales prin viziunea deosebită și îmbinarea armonioasă a clasicului cu modernul, pe partea de iGaming, portfoliul Playtech include jocuri în categoriile de casino și live casino, pariuri sportive, poker și bingo.

iSoftBet

Compania iSoftBet a fost fondată în anul 2010 în Marea Britanie, ajungând să aibă parteneriate cu operatori licențiați din toate colțurile lumii. Evoluția sa a fost bazată pe 3 valori (Respect, Curiozitate, Pasiune), care s-au resimțit în fiecare joc lansat, indiferent de categoria din care făcea parte titlul.

Acestea au fost respectate fără excepție și stau la baza succesului providerului care deține în portfoliul său video sloturi de succes, precum:

● Paranormal Activity

● Jackpot Rango

● The Ruby Megaways

● Bounty Belles

● Mighty Stallion Hold&Win

Păcănelele din portfofoliul producătorului iSoftBet se diferențiază prin tematicile deosebite pe care le au, prin design-ul simbolurilor și a matrix-ului, prin funcțiile pe care le conțin, dar și prin RTP-ul avantajos. În plus, acestea au un gameplay palpitant și multe dintre video sloturile acestui provider au inclusă mecanica Megaways.

Big Time Gaming

Big Time Gaming este unul dintre cei mai importanți provideri de software din iGaming pentru că acesta a revoluționat industria prin mecanica Megaways. Ea a depășit granițele imaginației și a reușit să ducă experiența jucătorilor și șansele acestora de câștig la un cu totul alt nivel. Cu ajutorul acestui modificator, liniile de plată clasice sunt eliminate și modalitățile de câștig care le iau locul ajung până la sute de mii. Mecanica a fost implementată și de către alți furnizori, însă meritul acestei inovații va rămâne mereu acordat companiei Big Time Gaming.

Printre cele mai populare sloturi de la acest provider se află Danger High Voltage, Monopoly Megaways, Extra Chilli și Lil’ Devil, fără să fie uitate titluri precum White Rabbit, Survivor Megaways, Wild Flowers sau Donuts. În plus, în categoria de jocuri de casino, BTG a contribuit și cu diverse versiuni online de blackjack și ruletă.

Oricând vrei să evadezi din programul de zi cu zi, în mediul online ai numeroase modalități prin care să te relaxezi, mai ales când este vorba de păcănele. Încearcă și tu cel puțin câteva titluri dintre cele menționate anterior, de pe desktop sau de pe un dispozitiv mobil. Fă-ți cont la un cazino licențiat și distrează-te la păcănele de top, fără să uiți cât de important este să menții un joc responsabil, permanent.