Iuliu Mureşan: Am ajuns la un acord verbal cu Dario Bonetti pentru a prelua Dinamo

"Am discutat foarte mult cu Dušan în fiecare zi a acestei săptămâni, la fel cum am procedat şi cu celalţi antrenori de la echipă, cu jucătorii şi cu personalul administrativ al bazei de pregătire de la Săftica. Am încercat să-l conving că lucrurile se vor schimba în bine cu această reorganizare a clubului, pentru echipă, pentru tot ce înseamnă Dinamo! Nu am reuşit să-i schimb decizia, cred că luase această hotărâre după cantonamentul din Turcia. Dušan a anunţat oficial că renunţă şi a propus rezilierea contractului fără alte pretenţii financiare, acceptată pe cale amiabilă împreună cu administratorul judiciar al clubului. Nu putem decât să-i mulţumim lui Dušan pentru tot ce a realizat la Dinamo într-un moment complicat în viaţa echipei şi să-i urăm mult succes în carieră. Dinamo trebuie să meargă mai departe, timpul nu are răbdare cu noi. Am ajuns la un acord verbal cu Dario Bonetti, un antrenor care cunoaşte foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo, un tehnician respectat de suporteri pentru ataşamentul faţă de club. Sperăm să putem vorbi din nou de rezultate importante cu Dario Bonetti la conducerea echipei", este mesajul directorului executiv Iuliu Mureşan.