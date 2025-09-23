„Jaful secolului” ajunge azi la Iași: Anamaria Vartolomei și Cristian Mungiu prezintă la Mall Moldova filmul propus de România la Oscar

Actrița Anamaria Vartolomei și scenaristul Cristian Mungiu, ultimul originar din oraș, vor fi prezenți la Iași pe 23 septembrie, pentru a prezenta filmul „Jaful secolului”, de la ora 19.00, la Cinema City Mall Moldova.

Producția, regizată de Teodora Ana Mihai și scrisă de Cristian Mungiu, este propunerea României la Premiile Oscar din acest an, în categoria „Cel mai bun film internațional”.

„Jaful secolului” are la bază celebrul jaf de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, din 2012, când un grup de români a furat tablouri de mare valoare, care nu au fost recuperate niciodată. Filmul aduce în prim-plan destinele unor migranți români care, în încercarea de a-și construi o viață mai bună în străinătate, ajung să ia decizii dramatice.

Personajul principal, Natalia, interpretat de Anamaria Vartolomei, este o tânără care pleacă dintr-un sat dunărean să muncească într-o seră din străinătate, alături de soțul său, Ginel. Încercările ei de a-și rotunji veniturile o conduc către un plan de răzbunare ce implică un jaf în toată regula.

Din distribuția filmului fac parte Rareș Andrici, Ionuț Niculae, Robert Iovan, Thomas Ryckewaert, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Mike Libanon, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbițchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Trușcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi.

Actrița care a cucerit cinematografia europeană

La doar 26 de ani, Anamaria Vartolomei, originară din Bacău, a primit premiul pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo. În „Jaful secolului”, aceasta joacă primul său rol principal în limba română, după o carieră construită în mare parte în străinătate, cu roluri în filme precum „Happening” (Leul de Aur la Veneția, 2021), „Méduse”, „Contele de Monte Cristo” sau viitoarele producții „Mickey 17” (r. Bong Joon Ho) și „Adam’s Sake”.

Anamaria Vartolomei a debutat în cinema la vârsta de 11 ani, în Franța, și de atunci a adunat roluri importante în producții europene. Este cunoscută pentru prestația din „Happening” (L’Événement, regia Audrey Diwan), film distins cu Leul de Aur la Veneția în 2021, dar și pentru aparițiile din „Méduse”, „Contele de Monte Cristo” sau „The Empire”, „Mickey 17” și „Adam’s Sake”.

„Jaful secolului”, scris de Cristian Mungiu și regizat de Teodora Ana Mihai

„Jaful secolului” este regizat de Teodora Ana Mihai, regizoare română stabilită în Belgia. Numele ei a devenit cunoscut pe plan internațional odată cu filmul „La Civil”, selectat la Festivalul de la Cannes, unde a câștigat Premiul „Un Certain Regard”. Aceasta explorează în creațiile sale teme sociale și umane complexe, punând în lumină povești mai puțin vizibile, dar relevante.

Scenariul filmului „Jaful secolului” este semnat de Cristian Mungiu. Laureat al Palme d’Or la Cannes pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (2007), Mungiu este cunoscut pentru stilul realist și pentru felul în care abordează teme sociale sensibile. Printre filmele scrise și regizate de el se numără „R.M.N.” (2022), „Bacalaureat” (2016), „După dealuri” (2012), „Amintiri din Epoca de Aur” și „Occident”.

Filmul a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei din România, VAF și CCA – Belgia, FilmFonds Olanda și a fost susținut prin programul MEDIA – Creative Europe al Uniunii Europene.

Biletele costă între 40,5 și 47,5 lei, în funcție de loc, și pot fi achiziționate online sau de la casieria cinematografului.

Trailerul este disponibil AICI.

