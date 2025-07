„James Bond de la USV”. O profesoară este acuzată că a folosit un dispozitiv profesional de bruiaj în timpul examenelor: „Se vedeau antenele ieșind din punga de cadouri” / EXCLUSIV

Conform plângerii depuse, conf.dr. Geta Pavel, de la Medicină Veterinară, disciplina Fiziologie, făcea mai mult de atât: nu erau blocate apelurile în mai multe zone din clădire, inclusiv cele la 112. Universitatea anchetează intern cazul, fiind depusă și plângere la poliție.

Mai mulți studenți ai Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) au semnalat pentru „Ziarul de Iași” o situație gravă și inedită în același timp. Potrivit acestora, conf. univ. dr. Geta Pavel, cadru didactic titular la disciplina Fiziologie, ar fi folosit în mod repetat un dispozitiv de bruiaj pentru a bloca semnalul GSM, Wi-Fi și radio în timpul desfășurării examenelor și testelor.

Unul dintre tineri susține că, în data de 10 iulie 2025, a fost direct afectat de bruiaj: a încercat să o sune, fără succes, pe mama sa, care era îngrijită la domiciliu, fiind grav bolnavă. A crezut că e problema de la telefonul său, dar și-a întrebat colegii și nimeni nu avea semnal. Mai mult, când unui tânăr din sală s-a făcut rău și au încercat să sune la 112, nimeni nu reușea să efectueze apelul.

„Chiar eu, în calitate de student, am fost victima directă a acestui abuz: în data de 10.07.2025, în timp ce mă aflam în clădirea facultății, nu am putut să-mi contactez mama, grav bolnavă, căreia i se făcuse rău acasă. M-am panicat, am încercat de mai multe ori să o sun, fără rezultat. Nimeni nu avea semnal pe niciun operator. I s-a făcut rău cuiva și nu puteau să sune la ambulanță”, a precizat studentul.