Jaqueline Cristian, calificată în sferturi la dublu, la Korea Open
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu WTA500, cu premii de peste un milion de dolari.
Cristian şi Hsieh au trecut în primul tur de perechea Ellen Perez/Fanny Stollar, cap de serie 1, scor 7-6 (2), 6-4.
Meciul a durat o oră şi 30 de minute.
Pentru accederea în sferturi, Cristian şi Hsieh vor primi 9.840 de dolari şi 180 de puncte WTA.
