Jaqueline Cristian, eliminată în turul doi la Tokyo
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari, scrie News.ro.
Cristian a fost învinsă în turul doi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2. Meciul a durat o oră şi 9 minute. Premiul pentru prezenţa în turul doi este de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA.
