SPORT

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la US Open şi o va înfrunta pe favorita 8

De Redacția
vineri, 29 august 2025, 10:00
1 MIN
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul trei al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.

Cristian a învins-o în turul al doilea pe americanca Ashlyn Krueger, numărul 38 mondial, scor 4-6, 6-2, 6-2. Meciul a durat o oră şi 46 de minute.

În faza următoare, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe sportiva americană Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8.

Prin calificarea în turul trei, sportiva din România şi-a asigurat un premiu de 237.000 de dolari.

Etichete: Jaqueline Cristian, US Open

