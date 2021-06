Jenant: Oraşul are un nou city manager dar Chirica nu vrea ca ieşenii să-i afle numele

Primarul Mihai Chirica a numit noul city-manager al Iașului într-o secretomanie totală. Edilul nu a făcut niciun anunț public pe această temă, iar jurnaliștii au aflat pe surse că, de vineri, Iașul are un nou administrator public în persoana fostului deputat Petru Movilă, președinte PMP Iași.

Numirea lui Movilă a fost anunțată de „Ziarul de Iași” acum mai bine de o săptămână: aceasta a fost condiția PMP pentru ca cei doi consilieri ai acestui partid din Consiliul Local să rămână în alianță cu PNL la nivel local. Fără cei doi consilieri, PNL nu poate avea majoritatea în deliberativul local.

Surse politice au confirmat pentru „Ziarul de Iași” că a fost semnat deja contractul de management între primarul Mihai Chirica și Movilă, și, mai mult, ar exista inclusiv dispoziția de numire. Astfel, de luni, Movilă poate veni la serviciu.

Contactat telefonic, Petru Movilă a susținut că nu știe nimic, deși sursele ZDI spun că el și-a pus deja semnătura pe contract.

„Eu nu am primit nimic oficial. Eu nu am nicio informație oficială despre activitatea primarului decât ce dați voi cu Skoda, și restul. Atât timp cât instituțional nu apare procedura, noi putem spune orice. Poate o fi semnată dispoziția și urmează să fie făcută procedura... Nu am semnat încă nimic”, a susținut Petru Movilă.

Cu toate că numirea în funcția de administrator public este un demers care ar trebui să fie anunțat public, conducerea Primăriei arată din nou o lipsă totală de transparență. Ieri după-amiază, municipalitatea a trimis două comunicate de presă: unul legat de vizita unui ambasador, iar celălalt cu inaugurarea lucrărilor la Monumentul Eroilor din Galata. Nimic despre numirea unui administrator public.

Chiar dacă dispoziția de numire nu ar avea la acest moment toate semnăturile, faptul că există contractul de management semnat între primar și Petru Movilă este îndeajuns motiv pentru ca Primăria să facă un anunț public pe această temă.

Primarul Mihai Chirica nu a răspuns astăzi la apelul „Ziarului de Iași” și nici alți oficiali ai municipalității nu au putut fi contactați.

Petru Movilă a fost deputat timp de patru mandate în perioada 2004 – 2020. Inițial, el a intrat în Parlament din partea PD, apoi a aderat la PDL pentru ca, în final, să ajungă în PMP. În 2020, „popularii” lui Traian Băsescu și Movilă nu au reușit să câștige încrederea electoratului la nivel național și nu au trecut testul alegerilor astfel că PMP nu mai joacă un rol important pe scena politică. În schimb, pe plan local, cei doi consilieri PMP asigură majoritatea în CL alături de PNL și consilierul exclus din USRPLUS, Cezar Baciu.