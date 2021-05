Jenant până la capăt

Gaz Metan: Pleşca – Butean, Baco, Larie, Trif – Chamed (’56 - Pambou), Moura (’72 - Alceus), R. Deaconu (’72 - Francisco Junior), Horşia – Costea (’18- Ze Manuel), Valente (’56 - Morar). Antrenor: Mihai Teja.

Poli: Brînză 3 - Cană 4, Vanzo 2 (’88 - Moisa), Gaitan 2, Onea 4 – Fr. Cristea 5, A. Stan 2 (’46 - Mensah 3) – Platini 3, Vega 3, Popadiuc 3 – Al. Zaharia 5. Antrenor: Nicolo Napoli.

Cartonaşe galbene: Junior (’89) - Cană (’29), Vanzo (’87).

Arbitri: Horia Mladinovici; Bogdan Gheorghe, Cosmin Vatamanu.

1-0, min. 9: Valente, de la 7 metri, după o acţiune pe stânga a lui Deaconu; 2-0, min. 10: Valente, de la 15 metri, după o eroare a lui Vanzo; 3-0, min. 16: Butean, după o pasă a lui Deaconu;4-0, min. 48: Ze Manuel, din careul mic, după o pasă de pe dreapta a lui Valente; 4-1, min. 70: Fr. Cristea, cu o execuţie frumoasă, la colţul lung, din lateral stânga, după o centrare de pe dreapta a lui Cană; 4-2, min. 82: Al. Zaharia, din careu, după o centrare de pe stânga a lui Onea.

Scos de la Poli pe uşa din dos, urmare a uneltirilor “clasicilor” fotbalului ieşean, deşi dăduse tonul revoluţiei infrastructurii sportive din Iaşi, Mihai Teja a găsit ieri o soluţie de a le bate obrazul “specialiştilor” care l-au îndepărtat şi, apoi, au îngropat fotbalul din Copou. Aflat pe banca Gazului, Teja a închis rapid disputa cu Politehnica lui Nicolo Napoli, scorul ajungând la dimensiuni de forfait în circa un sfert de oră de la start. Valente a semnat o dublă, în minutele 9 şi 10, iar Butean a ridicat decalajul în minutul 16. Resemnată, Poli nu a reuşit în primul act decât să-l pună la încercare pe Pleşca, portar care a arătat că va lăsa un gol în Liga I şi prin intervenţiile din minutele 3 şi 42 de la şuturile lui Vega şi Platini.

Napoli a confirmat şi ieri că nu ştie să gestioneze pauzele. Drept urmare, gazdele au mai punctat o dată, la doar trei minute după startul actului doi, prin Ze Manuel. La 4-0, Gaz a redus motoarele, intrând deja în vacanţă, astfel că Iaşi a reuşit să înscrie de două ori, prin tinerii Fr. Cristea, în minutul 70, şi Zaharia, cu opt minute înainte de final. Politehnica a ieşit însă în genunchi din Liga I după un play-out în care a irosit şansele consistente de a drege busuiocul, alterat în sezonul regulat.

Chirica amână verdictul

^ În condiţiile în care mulţi jucători au fost indisponibili sau au aruncat prosopul, iar Andrei Cristea şi Calcan au fost excluşi din lot de Napoli, Poli a avut doar patru rezerve ieri: Brănescu, Mensah şi juniorii Moisa şi Saizu. ^ Aflat în relaţii foarte bune cu primarul Mihai Chirica şi membrii Consiliului Director, care i-au dat clubul pe mână în ultimele luni, când şansele de salvare erau reale, Nicolo Napoli doreşte să continue la Iaşi. Italianul a anunţat că azi va purta discuţii cu membrii CD. Decizia legată de viitorul fotbalului ieşean va fi luată însă de Chirica. Acesta are două posibilităţi: continuă susţinerea lui Adrian Ambrosie şi a colegilor săi din Consiliu, inclusiv cu fonduri publice, sau schimbă macazul, variantă cerută de mulţi consilieri locali şi ultraşi. O hotărâre legată de eşalonul în care va activa fotbalul ieşean va fi luată şi în funcţie de fonduri, datoriile clubului actual fiind estimate la 2 milioane de euro. Deşi s-a tot zvonit că o decizie legată de Poli va fi luată în ultimele zile, primarul nu a avut niciun anunţ ferm pe tema fotbalului local. ^ Fost portar la Poli, Răzvan Pleşca, căpitan al gazdelor, a anunţat că va renunţa la cariera de fotbalist după acest sezon. Nu numai Pleşca, ci şi Horşia a jucat la Poli în trecut. ^ Platini a purtat banderola de căpitan la oaspeţi. Nicolo Napoli: ”Prima repriză a fost foarte proastă pentru noi. După pauză, am început să jucăm, am pasat, am marcat și goluri. Despre viitor nu știu multe, urmează să avem o discuție cu primarul, să stabilim condițiile pentru sezonul viitor, obiectiv, jucători,bani și apoi vom decide”