JL, declaraţie de unitate în limba spaniolă în timpul reprezentaţiei de la ceremonia de învestire a lui Joe Biden

După ce Lady Gaga a interpretat imnul Statelor Unite, chiar înainte ca Biden să depună jurământul, Lopez a interpretat un medley format din două piese - „This Land is Your Land” şi „America the Beautiful”. Între acestea a cântat şi un vers din „Let's Get Loud”, piesa ei lansată în 1999.

La jumăatea reprezentaţiei, adresându-se în limba spaniolă celor prezenţi, ea a strigat: „Una nación indivisible con libertad y justicia para todos" (O naţiune indivizibilă cu libertate şi justiţie pentru toţi, n.r.). Cântăreţul country Garth Brooks a cântat la ceremonie melodia „Amazing Grace”.

Ceremonia de la Capitol Hill (Washington D.C.) a fost organizată cu măsuri speciale de protecţie şi securitate. La eveniment au participat foştii preşedinţi americani Barack Obama, George W. Bush şi Bill Clinton, dar şi fostul vicepreşedinte Mike Pence, care a făcut parte din administraţia Trump. În Capitală au fost trimişi aproximativ 25.000 de militari din Garda Naţională. Mii de steaguri au fost amplasate în spaţiul din faţa Capitoliului, unde de obicei se afla publicul ceremoniei.