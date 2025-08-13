Jocurile pe calculator urcă în premieră în topul IT-ului ieșean și devin a treia sursă de venit a industriei. Afacerile au crescut cu 60%

După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce două poziții în clasamentul veniturilor generate în sectorul IT&C, ajungând pe locul trei, după software-ul la comandă și consultanța IT. Performanța vine pe fondul unui avans spectaculos al cifrei de afaceri, de peste 60%, și al unei extinderi accelerate a numărului de angajați, într-un an în care piața locală a depășit pragul de 860 de milioane de euro în venituri totale.

Cea mai spectaculoasă ascensiune din sectorul IT&C ieșean a venit în 2024 dintr-o zonă care, până acum, era mai degrabă discretă în peisajul local: fabricarea jocurilor pe calculator. Veniturile totale au urcat de la 25,1 milioane de euro în 2023, la 40,33 milioane de euro în 2024, un salt de +60,5%, cel mai mare ritm de creștere procentuală dintre toate activitățile din domeniu. Cu această performanță, jocurile au devenit a treia sursă de venit din IT-ul ieșean, urcând două poziții în clasament și depășind sectorul call-center.

Creșterea a fost însoțită și de o majorare semnificativă a numărului de angajați: +29,3% față de anul precedent, de la 311, la 402 persoane, ceea ce plasează industria jocurilor pe locul al doilea la creșterea de personal, după fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor de telecomunicații.

Software la comandă – coloana vertebrală a IT-ului ieșean

Activitățile de realizare software la comandă (software orientat client) rămân, de departe, principalul motor al industriei locale. În 2024, 1.509 firme active din acest segment au generat o cifră de afaceri totală de peste 573,7 milioane de euro, reprezentând două treimi din veniturile întregului sector IT&C din Iași.

Creșterea anuală a încasărilor a fost de peste 63 de milioane de euro, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din plusul total al vânzărilor înregistrat de întreg domeniul la nivel județean. Totuși, numărul de salariați din acest segment a scăzut ușor, cu 0,6% față de 2023, de la 8.820 la 8.765 de persoane (-55).

Consultanță și management IT – creștere sănătoasă pe toate planurile

Al doilea domeniu ca pondere în numărul de firme este cel al consultanței, managementului și altor servicii IT&C, cu 325 de companii active în 2024. Veniturile acestora au totalizat 153,19 milioane de euro, cu 18% mai mult decât în 2023, ceea ce înseamnă o contribuție de 23 de milioane de euro la creșterea totală a sectorului.

Acest tip de activitate a fost și principalul furnizor de locuri de muncă noi în IT-ul ieșean: +298 de salariați față de 2023, ajungând la 2.379 de angajați (+14,3%).

Prelucrare date și portaluri web – consolidare cu 20% în plus

Activitățile de prelucrare a datelor, administrare de portaluri și pagini web au fost desfășurate de 250 de firme în 2024, menținându-și locul patru în clasamentul veniturilor din IT&C Iași. Acestea au generat o cifră de afaceri de 37,7 milioane de euro, cu 20,7% mai mult decât în 2023.

În schimb, pe partea de resurse umane, domeniul a pierdut 27 de angajați (-4,6%), coborând la un total de 558 de salariați.

Telecomunicații – în retragere ușoară

Firmele specializate în telecomunicații au fost printre puținele care au înregistrat scăderi în 2024. Numărul lor a scăzut cu 11%, rămânând 75 de companii active. Cifra de afaceri totală a fost de 15,1 milioane de euro, cu doar 5,6% mai mare decât în 2023.

La capitolul personal, scăderea a fost mai accentuată: -16,7%, adică 38 de angajați mai puțin, ceea ce a redus efectivele totale din domeniu la 189 de persoane.

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor de telecomunicații – lider la creșterea de personal

Deși reprezintă doar 0,58% din totalul firmelor IT&C din Iași (13 companii), segmentul fabricării calculatoarelor și echipamentelor de telecomunicații a înregistrat o creștere spectaculoasă în 2024. Cifra de afaceri a urcat cu 29,5%, de la 6,2 milioane la 8 milioane de euro, iar numărul de angajați a crescut de la 62 la 163 de persoane (+163%), cea mai mare creștere procentuală de personal din întreg sectorul.

În 2024, sectorul IT&C din județul Iași a numărat 2.254 de firme active, cu 15% mai multe decât în anul precedent. Veniturile totale au ajuns la 864,9 milioane de euro, cu peste 112 milioane mai mult decât în 2023. Numărul total de salariați a crescut cu 3%, de la 13.311 la 13.711 persoane. Evoluțiile pe subdomenii arată însă că motorul creșterii nu este uniform: în timp ce industria jocurilor și fabricarea echipamentelor au avansat rapid, telecomunicațiile și o parte din activitățile software au pierdut teren la capitolul forță de muncă.

*Această analiză se bazează pe date din Breviarul Economic al Județului Iași ediția 2024 și ediția 2023, publicat de Camera de Comerț și Industrie.

