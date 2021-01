Presedintele ales al SUA, Joe Biden, va continua sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului si va mentine ambasada in acest oras, a declarat marti secretarul de stat desemnat Anthony Blinken.

Blinken, al carui tata vitreg a fost supravietuitor al Holocaustului, a comparut marti in comisia pentru afaceri externe a Senatului SUA unde a fost audiat in vederea numirii in functia de secretar de stat al SUA.

Intrebat de senatorul republican Ted Cruz daca el crede ca Ierusalimul este capitala Israelului si daca SUA isi vor mentine ambasada in acest oras, Blinken a raspuns: "Da si da".

In aprilie 2020, Biden, aflat in campanie pentru a obtine nominalizarea Partidului Democrat in calitate de candidat la alegerile prezidentiale, declarase ca intentioneaza sa mentina ambasada SUA din Israel in orasul Ierusalim daca ar fi castigat scrutinul din noiembrie. Cu acea ocazie, Biden a mai spus ca va deschide un consulat in Ierusalimul de Est, cu populatie majoritar araba, pentru a progresa in privinta solutiei "celor doua state" in conflictul israeliano-palestinian.

Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a mutat in 2018 ambasada americana de la Tel Aviv - sediul majoritatii reprezentantelor diplomatice - la Ierusalim, oras a carui suveranitate este subiect de disputa intre Israel si palestinieni, noteaza EFE. Tot atunci, Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, precum si suveranitatea statului israelian asupra Platoului Golan, decizii care au suscitat critici din partea comunitatii internationale.

