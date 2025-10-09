Jonglerii în dosarul de trimitere în judecată al comisarului Zacornea? Avocatul Codrin Stupariu: „Este nedrept”

Un dosar care a început cu un deces pe un drum de țară s-a încheiat cu o singură acuzație: părăsirea locului accidentului. Comisarul Vasile Zacornea scapă de acuzațiile de ucidere din culpă și de sechestrul pe avere, invocate de avocatul familiei celui ucis. Mai mult, familia bărbatului ucis acuză o anchetă tărăgănată și nedreaptă.

Dosarul morții lui Gherghel Daniel, bărbatul lovit mortal de o mașină în vara anului 2023, la Valea Lungă, comuna Holboca, a ajuns în fața instanței după mai bine de doi ani de anchetă. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au decis să-l trimită în judecată pe comisarul de poliție Vasile Zacornea, fost șef al Serviciului de Înmatriculări și Permise Iași, doar pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului, prevăzută de articolul 338 alineatul 1 din Codul Penal.

Potrivit rechizitoriului întocmit la 3 octombrie 2025, anchetatorii au stabilit că, în seara de 29 iunie 2023, în jurul orei 23:30, Vasile Zacornea a condus o autoutilitară Mitsubishi L200 pe drumul public DE-37, din direcția Aroneanu–Rusenii Noi. Ajuns în satul Valea Lungă, pe un drum de pământ pe care îl folosea frecvent ca scurtătură, ar fi lovit victima Gherghel Daniel, care se afla culcată pe drum, în stare avansată de ebrietate. După impact, șoferul a părăsit locul accidentului fără să anunțe poliția.

„Fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, se arată în documentul semnat de prim-procurorul Elena Mădălina Pricop, care precizează că rechizitoriul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Iași.

Procurorii notează că nu au fost întrunite condițiile pentru trimiterea în judecată a inculpatului și pentru infracțiunea de ucidere din culpă, prevăzută la articolul 192 alineatul 2 din Codul Penal. Motivația: „materialul probator administrat nu a confirmat, până la acest moment, fără dubiu, posibilitatea reținerii culpei conducătorului auto în producerea accidentului”.

Familia victimei: „Răspunsurile au venit după doi ani, deși legea impune 30 de zile”

Rudele victimei – Colotin Milica-Maricia, Frunză Luminița, Gherghel Mirela și Gherghel Angela – reprezentate de avocatul Codrin Stupariu, au depus mai multe cereri de probatorii și măsuri asigurătorii, toate respinse.

La data de 24 iulie 2023, familia a cerut noi probe: expertiză ADN, reaudierea inculpatului Zacornea, audierea martorilor Avadanei Petru, Huludeț Gheorghe și Eugen Vlad, precum și verificarea prin expertiză de specialitate dacă inculpatul consumase alcool în ultimul an.

Abia prin ordonanța emisă la 23 septembrie 2025, subcomisarul Ciliac Florin din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Iași a respins cererea, considerând că „probe propuse nu sunt relevante în raport cu obiectul probatoriului din cauză”.

Anterior, prin ordonanța din 11 septembrie 2025, procurorul Elena Cătălina Jașcanu a respins și cererea familiei privind instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatului, până la valoarea de 200.000 de euro, motivând că prejudiciul material reclamat de rude nu face obiectul acțiunii penale pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului.

Avocatul familiei: „Este o decizie revoltătoare. Vom ataca soluția”

Avocatul Codrin Stupariu a declarat că soluția Parchetului este „strigătoare la cer” și că va fi atacată. „E grav ce se întâmplă. Am solicitat probe esențiale pentru infracțiunea de ucidere din culpă, tocmai pentru a combate declarația inculpatului Zacornea, dar cererea noastră a fost respinsă. Răspunsul l-am primit abia după doi ani, deși termenul legal este de 30 de zile. Procurorul de caz a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru existența infracțiunii de ucidere din culpă, dar nici nu ni s-a permis să aducem probe care să demonstreze contrariul. Vom ataca soluția la prim-procuror și, ulterior, în instanță. Dacă va fi trimis în judecată doar pentru părăsirea locului accidentului, familia nu se va putea constitui parte civilă. Este nedrept”, a declarat avocatul Stupariu.

Avocatul mai susține că actuala încadrare juridică îl avantajează pe fostul comisar, explicând că în lipsa acuzației de ucidere din culpă, inculpatul nu va fi obligat să plătească despăgubiri civile către rudele victimei. „Este revoltător. După doi ani de așteptare, familia nu are nici măcar posibilitatea legală de a se constitui parte civilă. Comisarul care a trecut cu mașina peste un om scapă doar cu părăsirea locului accidentului și, cel mai probabil, cu o pedeapsă cu suspendare”, a mai spus avocatul Stupariu.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Iași, care urmează să fixeze primul termen de judecată. Etapa actuală marchează finalizarea anchetei penale, dar Vasile Zacornea beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Inculpatul nu a putut fi contactat până la închiderea ediției pentru a prezenta și varianta sa asupra faptelor consemnate de anchetatori.

Publicitate și alte recomandări video