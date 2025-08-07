„Jos Iliescu!” Câteva cuvinte sincere, la catafalc… Ne datorează multe; noi îi datorăm însă ceva?

Nu ne-am propus să-l evaluăm acum pe fostul președinte: am făcut-o zeci de ani. Vrem doar să deschidem „sertarul” istoriei care i se cuvine, și nu un altul în care poate mulți am fi tentați să-l îndesăm.

Oare nu degeaba ne-am făcut iluzii că putea fi și altfel? Faptul că, în timp ce scriitorul disident Václav Havel era ales în Cehia imediat după 1989 cu peste 90%, și în Polonia sindicalistul lansat în viața publică încă din 1980 Lech Wałęsa câștiga alegerile, la fel, cu procente spre 80%, la noi marele câștigător al alegerilor de atunci, cu procente comparabile, era fostul secretar PCR Ion Iliescu, asta spune multe despre România, despre români, dar și despre anii care au urmat.

Probabil că, de acum, istoricii vor fi cei care îi vor evalua viața și activitatea fostului președinte al României. Noi, ca jurnaliști care am început cu „Jos Iliescu!”, mai mult ca sigur ne-am pronunțat deja în această privință cu vârf și, mai mult ca sigur, și îndesat.

Nu ne-am propus acum să îi facem un bilanț sau o evaluare fostului președinte: au făcut-o foarte bine în ziua decesului chiar colegii noștri (vezi AICI). Câteva repere merită însă menționate.

Da, este dincolo de orice îndoială că Ion Iliescu a fost o frână serioasă în tranziția României spre o societatea europeană, democratică, liberă, că s-a opus din răsputeri privatizării, lucru care ne-a ținut la ani grei distanță de alte state foste comuniste, și că a „privatizat” total exact ce nu era nevoie, proprietatea agricolă, fărâmițând-o într-un hal din care nu și-a revenit nici azi, la zeci de ani distanță.

Cel mai bine am spune că a sintetizat situația, în două fraze, activistul civic Sorin Ioniță: Ion Iliescu e omul de hatârul căruia România a pierdut 7 ani decisivi, ’90-’96, răgaz necesar lui ca să depășească gorbaciovismul, iar rețelelor Secu să facă tranziția la postcomunismul corupt și justiția clientelară, cu care el s-a împăcat perfect. După 2000 am avut noroc de o fereastră de timp fericită: Rusia încă slabă, UE puternică, iar mișcarea suveranistă europeană încă neinventată.

Perfect adevărat. Putem însă să-i găsim și unele merite? Probabil că, din start, ar avea meritul, dacă putem spune așa, că nu a făcut atât rău cât putea face. Ar mai fi și altele?

Mai întâi, putem remarca că, deși nu a părut niciodată convins, nu s-a opus în cele din urmă aderării României la NATO și UE. A făcut-o dintr-un calcul de oportunism politic, a făcut-o gândindu-se totuși la viitorul țării, sau pe motiv că nu mai era oricum altă variantă? Asta, e cert, n-o vom ști niciodată. Putem acum admite că, dacă ar fi vrut, Ion Iliescu putea crea mari probleme pe traseul democratizării și occidentalizării țării. Nu ne referim la problemele pe care oricum le-a creat, deloc ușoare, ci la altele pe care poate nici nu ar mai fi bine acum să ni le imaginăm. Gândiți-vă doar că am avut sau avem exemple nu departe de noi: în Iugoslavia lui Miloșevici, în Belarusul lui Lukașenko. Credeți că un astfel de scenariu nu mai era atunci posibil la noi? Uitați-vă la imaginile cu poporul bielorus ieșit în anii ’90 în stradă, exact precum poporul român, cel lituanian etc., și mai gândiți-vă o dată!

Un alt merit pe care poate ar trebuie să i-l recunoaștem: a acceptat neviolent prima rotație democratică la putere, în 1996. Iarăși, trebuie să admitem că un aparat și un sistem cu care să se opună exista, îl avea, îl controla total: totuși, nu a făcut-o.

Poate a mai fost ceva: în imensul rău în care trăiam a fost totuși bine că am avut un Ion Iliescu cu masiv sprijin popular în condițiile unei Rusii extrem de slabe în acei ani. Doar imaginați-vă un Ion Iliescu acum la putere în România, cu o Rusie atât de agresivă.

Revenind la considerațiile de la început: puteam noi avea în România, în loc de vlăstarul comunist Ion Iliescu, un strălucitor Václav Havel, un puternic Lech Wałęsa? Adică noi, o Românie care ieșea dintr-o beznă totalitară cruntă impusă de cuplul Ceaușescu, incomparabilă cu Cehia în care societatea civilă era de ani buni cât de cât tolerată, și care l-a creat pe Havel mult înainte de ’89, și la fel incomparabilă cu Polonia care a putut permite existența sindicatului Solidaritatea încă din anii ’80? Categoric nu: România nu putea avea în anii ’90 ca președinte ales un Havel, un Wałęsa, un Rațiu dacă vreți. Probabil că Iliescu trebuia și a fost „liantul”, trecerea de la bezna totalitară de tip ceaușist la societatea deschisă de acum. Vedeți sau vă puteți imagina o trecere mai bruscă?

Nu e momentul nici de șampanii, nici de lacrimi. Ion Iliescu a plecat, fie-i țărâna ușoară! „Jos Iliescu!” capătă acum, iată, un cu totul alt sens. În urma lui rămân însă și azi un stat prost croit, rămân profitorii sistemului nășit de el, rămân complicii acestuia sau urmașii complicilor regimului. Cu toți aceștia vom mai avea încă mult și bine de luptat…

