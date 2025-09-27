MICA PUBLICITATE
SPORT

Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou!

De Ovidiu MINEA
sâmbătă, 27 septembrie 2025, 03:35
2 MIN
Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou!

Astăzi, de la ora 11:00, pe „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași întâlnește mai modesta formație CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Avacronica meciului.

Politehnica Iași are azi o nouă oportunitate de a-și spăla obrazul, murdărit de prestațiile jenante din ultimele trei runde, în care a avut în cale adversari foarte slabi. În etapele amintite, Poli a smuls un egal cu forcepsul, acasă, cu Slatina, a pierdut lamentabil la Tunari și a câștigat norocos, dintr-un penalty transformat în prelungiri, în Copou, cu Metalul Buzău.

Suporteri alungați din Copou

După episoadele amintite, echipa ieșeană are un culoar excelent pentru a-și mai împăca suporterii care, supărați, au început să nu mai vină la stadion, de la 2.500 de oameni la primele meciuri ale sezonului ajungându-se la 1.100 la ultima dispută. În fața Politehnicii va fi azi o nouă trupă modestă, a unei comune cu 10.000 de locuitori, promovată în această vară în eșalonul doi, o echipă din rândul căruia nu răzbate vreo undă de profesionism. Astfel, la finalul meciului din etapa trecută, pierdut acasă cu Afumați, 0-2, primarul Tunariului, care nu are vreo funcție la club, l-a demis pe antrenorul Bogdan Pătrașcu. Mutare a fost anunțată oficial abia joi, când s-a anunțat că echipa va fi preluată de „secundul” Alin Ilin.

Supraponderalul Budescu joacă la Tunari, unde a ajuns Panțîru

Apoi, în lotul oaspeților apare Constantin Budescu, talentatul jucător având însă o greutate inacceptabilă pentru un fotbal serios. De notat că la CS a ajuns și fostul ieșean Ionuț Panțîru, a cărui carieră a fost afectată din plin de accidentările grave suferite când era la FCSB.

În ceea ce le privește pe gazde, acestea se confruntă cu câteva probleme de efectiv, în grupul indisponibililor, unde e, de mult timp, Jipa, intrând și D. Iancu și Ofori. Apoi, ultimii veniți, Cestor și Alceus, mai au nevoie de timp pentru a se integra și a ajunge la un nivel fizic optim. În ciuda problemelor de efectiv amintite, gazdele, conștiente că nu au altă variantă decât victoria, au etalat un tonus foarte optimist la conferința de presă dinaintea partidei de azi. Oficialii și jucătorii ieșeni au spus că încrezători că Poli va face un meci bun și va trece de o trupă care nu a fost în stare să adune decât șase puncte în primele șapte runde.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni, Ștefanovici – Ghindovean, R. Farcaș, Hrib – Ferhaoui, Tiehi, Bruninho.

Tunari: Moroz – L. Ion, Stănică, Țegle, Plumbuitu, N. Roșu, Cl. Dragu, Al. Tudorache, Budescu, M. Șerban, R. Stanciu.

